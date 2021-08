Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 2 agosto 2021

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful e Love is in the Air in onda oggi, 2 Agosto 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 continua alle 14.45 con la nuova soap Brave and Beautiful. A chiudere, un'altra serie turca Love is in the Air, in onda a partire dalle 15.40.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 2 agosto 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 2 agosto 2021 - Sally è stata portata d'urgenza in ospedale, la poverina è svenuta in seguito a un attacco di panico. La preoccupazione comunque è minima, è ormai chiaro che Sally non soffre di alcuna malattia mortale, è solo depressa e molto stressata. La stilista infatti, dopo qualche ora di ricovero sta già meglio. Al suo capezzale ci sono Wyatt, Flo e la Escobar. Sally, riaperti gli occhi, non può che tentare ancora una volta di ottenere l'agognato perdono del suo Ex e dalla fidanzata Flo. Non sarà la sola a supplicare, anche la Escobar implorerà comprensione. Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 2 agosto 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 2 agosto 2021 - Felicia non riesce a credere alle sue orecchie, quando finalmente la figlia le conferma la volontà di sposare l'ex militare, la Signora Pasamar, lieta di poter liberare la sua famiglia dal marchio della vergogna, non perderà tempo e annuncerà pubblicamente le imminenti nozze di Camino e Ildefonso. I due ragazzi hanno deciso di sposarsi in brevissimo tempo, il matrimonio sarà celebrato infatti insieme a quello di Cinta ed Emilio. Qui la trama completa di Una Vita.

Brave and Beautiful: La Trama della puntata di oggi 2 agosto 2021

Nella Puntata di Brave and Beautiful di oggi - 2 agosto 2021 - Shuan del capofamiglia considera la farmacista responsabile della morte della madre, la quale si ammalò di depressione proprio dopo aver scoperto che il consorte aveva un'amante, appunto Adalet. Se non fosse stato per il dolore provocatole dalla relazione extraconiugale di Tahsin, con ogni probabilità, la donna sarebbe ancora viva e vegeta. Dopo la celebrazione delle nozze ed il successivo faccia a faccia con la matrigna, la protagonista ha deciso di lasciare Korludag per rifugiarsi ad Istanbul. Tahsin, però, non ha alcuna intenzione di stare a guardare mentre la sua amata "marmocchia", delusa, si allontana, e così la raggiunge. Padre e figlia parlano, e lui cerca di spiegarle che se ha sposato Adalet è perché ne è profondamente innamorato, e sinceramente corrisposto. Al termine della chiacchierata, Suhan accetta di tornare a casa con il genitore. Qui la trama completa di Brave and Beautiful.

Love is in the Air: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 2 agosto 2021

Nella Puntata di Love is in the Air​ di oggi - 2 agosto 2021 - Eda e Serkan si sono lasciati. La ragazza è a terra e purtroppo a peggiorare la situazione ci si mette una terribile scoperta: sua zia Ayfer ha contattato la nonna! Eda è delusa e si sente tradita ma per fortuna Efe interviene a “salvarla”. L'Akman la convince a lavorare per lui e a tornare all'Art Life come sua dipendente. Ma il suo ingresso in azienda sconvolgerà Serkan. Tra i due cominceranno le frecciatine sotto gli occhi attoniti di tutti i loro amici e di una Selin piuttosto sconcertata. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

