Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 29 luglio 2021

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful e Love is in the Air in onda oggi, 29 luglio 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 continua alle 14.45 con la nuova soap Brave and Beautiful. A chiudere, un'altra serie turca Love is in the Air, in onda a partire dalle 15.40.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 29 luglio 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 29 luglio 2021 - Bill viene messo sotto torchio, viene valutata la dinamica dell'incidente e i motivi di una eventuale vendetta. Dopo un lungo colloquio però, il commissario deciderà di rilasciare lo Spencer, per Sanchez è chiaro che l'uomo non abbia realmente tentato di uccidere Steffy, come ipotizzato da Ridge: Bill è semplicemente rimasto coinvolto in un incidente in cui purtroppo ad avere la peggio è stata proprio la povera Forrester. Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 29 luglio 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 29 luglio 2021 - Agustina comprende di essere la maggiore responsabile di tutte le sciagure della povera Gloria, decide quindi di compiere un gesto estremo per riscattarsi: dire per sempre addio ad Acacias e dedicare il resto dei suoi giorni a prendersi cura della ragazza. La notizia lascerà gli amici della soffitta davvero sconvolti, tutti infatti saluteranno la collega con grande malinconia e affetto. Qui la trama completa di Una Vita.

Brave and Beautiful: La Trama della puntata di oggi 29 luglio 2021

Nella Puntata di Brave and Beautiful di oggi - 29 luglio 2021 - Shaun, è irremovibile: non ha la minima intenzione di accettare Adalet come matrigna. Infatti, la Korludag ritiene che quest'ultima sia responsabile della morte della persona che lei più amava al mondo... Allora, la giovane cerca conforto in Cesur, e, chiaramente, lo trova. Tuttavia, il forestiero non è l'unico a tirarle su il morale, dato che anche l'alcol fa la sua parte: in compagnia dell'Alemdaroglu, Suhan si ubriaca! Qui la trama completa di Brave and Beautiful.

Love is in the Air: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 29 luglio 2021

Nella Puntata di Love is in the Air​ di oggi - 29 luglio 2021 - Efe ha organizzato un brunch per tutta l'azienda. L'Akman vuole conquistare la fiducia dei suoi soci, soprattutto quella di Serkan ma durante l'evento, il Bolat non riesce a trattenersi dallo stuzzicarlo e dall'irritarlo. Intanto Eda comincia a sospettare che il suo amato le stia nascondendo qualcosa mentre tra Ceren e Ferit si nota una certa complicità che non piace per nulla a Selin. Aydan invece continua a indagare su suo figlio e manda Seyfi a controllare la situazione a casa di Ayfer. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

