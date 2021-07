Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 28 luglio 2021

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful e Love is in the Air per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 28 luglio 2021

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful e Love is in the Air in onda oggi, 28 luglio 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 continua alle 14.45 con la nuova soap Brave and Beautiful. A chiudere, un'altra serie turca Love is in the Air, in onda a partire dalle 15.40.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 28 luglio 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 28 luglio 2021 - Bill è sconvolto, fa su e giù per la corsia dell'ospedale dove hanno appena ricoverato Steffy. La ragazza è stata affidata alle cure dei medici. La situazione è grave. E' in coma e non ci sono notizie riguardo ad una reversibilità della sua condizione e sui possibili danni riportati. Nel frattempo la famiglia viene informata, sono tutti sotto shock, ma lo sconcerto maggiore sarà scoprire chi è stato a ridurre così la povera Steffy. Impaziente di conoscere le condizioni della Forrester, lo Spencer interpella il dottore che ha preso in cura la ragazza, un affidabile medico, preparato e gentile: John Finnegan Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 28 luglio 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 28 luglio 2021 - mentre una storia d'amore, quella tra Maite e Camino, si chiude, un'altra, quella tra Emilio e Cinta, sta per essere coronata con il matrimonio: i due ragazzi hanno deciso di sposarsi al più presto così da poter partire insieme alla volta dell'Argentina. Ma la situazione, a un passo dalle nozze, si è fatta bollente a causa degli aspri conflitti familiari (Felicia contro Camino, Bellita contro Josè) tanto da spingere la coppietta a voler affrettare ancora di più le cose e a voler anticipare l'appuntamento con il fatidico Sì. Qui la trama completa di Una Vita.

Brave and Beautiful: La Trama della puntata di oggi 28 luglio 2021

Nella Puntata di Brave and Beautiful di oggi - 28 luglio 2021 - il forestiero, infatti, coglie tutti di sorpresa, procedendo con l'acquisto di alcune terre, ossia quelle che appartengono ai contadini che, quotidianamente, e da anni, vengono sottoposti a continui maltrattamenti da parte del più potente dei proprietari terrieri, appunto il Korludag. Una volta concluse le trattative, l'Alemdaroglu informa i soci di ciò che ha appena fatto, ed in più dichiara che le suddette terre verranno destinate alla produzione dell'olio dei semi di zucca. Qui la trama completa di Brave and Beautiful.

Love is in the Air: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 28 luglio 2021

Nella Puntata di Love is in the Air​ di oggi - 28 luglio 2021 - Serkan è sconvolto! Alptekin gli ha confessato di essere responsabile della morte dei genitori di Eda e il ragazzo vorrebbe confessare alla sua amata, tutto quello che ha scoperto. Ma purtroppo non riesce a trovare il momento giusto per farlo e in lui cresce la paura che lei non possa mai e poi mai perdonarlo. Intanto Efe, consapevole che il suo socio non ha grande simpatia nei suoi confronti, decide di rompere il ghiaccio organizzando un evento per tutta l'azienda. Intanto Engin e Piril escono insieme. Il ragazzo la porta a giocare a bowling. Piril, inizialmente restia a togliersi i tacchi, finirà per divertirsi tantissimo. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

