Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 27 luglio 2021

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful e Love is in the Air per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 27 luglio 2021

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful e Love is in the Air in onda oggi, 27 luglio 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 continua alle 14.45 con la nuova soap Brave and Beautiful. A chiudere, un'altra serie turca Love is in the Air, in onda a partire dalle 15.40.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 27 luglio 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 27 luglio 2021 - Bill è sconvolto, fa su e giù per la corsia dell'ospedale dove hanno appena ricoverato Steffy. La ragazza è stata affidata alle cure dei medici. La situazione è grave. E' in coma e non ci sono notizie riguardo ad una reversibilità della sua condizione e sui possibili danni riportati. Nel frattempo la famiglia viene informata, sono tutti sotto shock, ma lo sconcerto maggiore sarà scoprire chi è stato a ridurre così la povera Steffy. Impaziente di conoscere le condizioni della Forrester, lo Spencer interpella il dottore che ha preso in cura la ragazza, un affidabile medico, preparato e gentile: John Finnegan. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 26 luglio all'1 agosto 2021

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 27 luglio 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 27 luglio 2021 - il quartiere si accinge ad assistere al funerale di Marcia. Casilda si prodiga in un discorso per omaggiare la sua amica defunta, fuori dalla chiesa. Felipe e Genoveva non assistono al funerale. L'avvocato è oltremodo affranto e giura a se stesso di vendicare Marcia. Al momento, le operazioni per arrestare Santiago non sono andate a buon fine e pare che Becerra sia salpato per Cuba su un piroscafo. Qui la trama completa di Una Vita.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 26 luglio all'1 agosto 2021

Brave and Beautiful: La Trama della puntata di oggi 27 luglio 2021

Nella Puntata di Brave and Beautiful di oggi - 27 luglio 2021 - Cahide non è per niente felice della decisione presa dal consorte: teme che la complice, Hulya, verso la quale nutre dei sospetti, possa commettere qualche passo falso. D'altra parte, Hulya si è già dimostrata inaffidabile, perché avventata. In primis, Cahide pensa che c'entri qualcosa con la morte del dottor Nedim; inoltre, come se non bastasse, la ragazza prima ha raccontato tutto del loro piano a Bulent, e poi ha fatto una soffiata alla polizia, accusando dell'omicidio del medico il padre della creatura che porta in grembo, Turan. Quali risvolti avrà questa bizzarra convivenza? Qui la trama completa di Brave and Beautiful.

Scopri le Trame delle Anticipazioni di Brave and Beautiful dal 26 al 30 luglio 2021

Love is in the Air: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 27 luglio 2021

Nella Puntata di Love is in the Air​ di oggi - 27 luglio 2021 - Alptekin ha scoperto di aver causato – seppur involontariamente – la morte dei genitori di Eda. Lui e Aydan riflettono se sia o meno il caso di rivelare a Serkan la verità. Alla fine decidono che sia meglio che il loro bambino lo venga a sapere e decida lui come fare con la sua amata Yildiz. L'architetto, scoperto quanto successo in passato, va in crisi. Come rivelarlo alla fioraia? E come reagirà lei a questa scoperta assurda e dolorosa? Serkan è molto spaventato: sta per perdere Eda un'altra volta. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

Scopri le Trame delle Anticipazioni di Love is in the Air dal 26 al 30 luglio 2021