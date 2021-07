Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 26 luglio 2021

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful e Love is in the Air per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 26 luglio 2021

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful e Love is in the Air in onda oggi, 26 luglio 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 continua alle 14.45 con la nuova soap Brave and Beautiful. A chiudere, un'altra serie turca Love is in the Air, in onda a partire dalle 15.40.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 26 luglio 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 26 luglio 2021 - Sally, ignara della trappola di Flo, si reca a casa dell'Ex indossando il suo intimo più sexy. Wyatt è sconcertato dal messaggio di Flo e non sa se assecondare la pietosa richiesta della sua fidanzata, di fatto, resistere alle avance esplicite di Sally, risulterà davvero complicato. La ragazza non gli lascerà tempo di agire, sarà lei a fare tutto: accompagnerà le mani di Wyatt aiutandolo a toglierle i vestiti di dosso. A Wyatt basterà abbassare lo sguardo per scoprire il messaggio di Flo. Le cose andranno come sperato? Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 26 luglio 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 26 luglio 2021 - dopo una lettera minacciosa scritta col sangue, Agustina non è stata più la stessa, sola e depressa, si è rinchiusa in soffitta. Purtroppo, neppure nel suo alloggio, la poverina ha trovato la sperata serenità: una ragazza misteriosa fa irruzione nella sua stanza in piena notte e la minaccia con un coltello. Subito dopo, però, punta l'arma contro se stessa! La giovane finisce per ferirsi, ma per fortuna non si tratta di nulla di serio, l'intervento di Casilda permette infatti di scongiurare il peggio. Il tentato suicidio fallisce e la misteriosa ragazza viene ricoverata in ospedale solo con qualche lieve escoriazione. La poverina avrà modo di rivelare dettagli sulla sua identità e soprattutto di spiegare i motivi del suo gesto e della sua "visita" ad Agustina... Qui la trama completa di Una Vita.

Brave and Beautiful: La Trama della puntata di oggi 26 luglio 2021

Nella Puntata di Brave and Beautiful di oggi - 26 luglio 2021 - addentratasi involontariamente nei boschi, Fugen rischia di essere investita proprio da Tahsin. Dopo essersi fermato per soccorrerla, il padre di Suhan capisce che ha davanti la mamma del forestiero, e così l'accompagna a casa dal figlio. Quando sente il nome della persona che le ha dato il passaggio, Fugen comincia ad urlargli contro che è un assassino davanti agli altri invitati... ed è a questo punto che il Korludag comincia a dubitare di Cesur.Dopotutto, il proprietario terriero aveva già avuto il sospetto che il nuovo arrivato in qualche modo avesse a che fare con il Karahasanoglu; spinto da questo ennesimo indizio, Tahsin si mette ad indagare, provando a scavare nel suo passato. Suhan, invece, non esita a prendere le parti del ragazzo che le ha fatto perdere la testa, e consiglia al genitore di non dare peso alla parole di una persona affetta da quella malattia. Qui la trama completa di Brave and Beautiful.

Love is in the Air: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 26 luglio 2021

Nella Puntata di Love is in the Air​ di oggi - 26 luglio 2021 - Eda e Serkan sono pronti a rivelare alle loro famiglie della loro storia d'amore. Niente più segreti e bugie almeno non tra le mura domestiche. I due ragazzi riveleranno ad Aydan e Alptekin da una parte e ad Ayfer dall'altra di essere intenzionati a vivere la loro relazione alla luce del sole ma questo avverrà non senza problemi. Intanto Selin cerca di ritrovare l'equilibrio. Senza più Ferit e senza più le sue quote in azienda, la ragazza è allo sbaraglio. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

