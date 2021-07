Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 22 luglio 2021

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful e Love is in the Air per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 22 luglio 2021

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 22 luglio 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 22 luglio 2021 - dopo aver spostato il corpo inerme della povera Flo, Sally deciderà di tenerela prigioniera, legata per giorni ad un termosifone. Nel frattempo sedurrà indisturbata l'amato con lo scopo di farsi mettere incinta prima possibile! Tutto sembrerà filare liscio come l'olio per la Spectra, eppure, anticipazioni provenienti dall'America, rivelano che qualcosa andrà storto: Wyatt inizierà presto a nutrire dei sospetti che spingeranno la Spectra ad affrettare le "manovre" e a compiere un passo falso! Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 22 luglio 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 22 luglio 2021 - vedremo Armando informare l'ostinata Felicia della intercessione di Ildefonso e della imminente liberazione di Maite. Ovviamente la locandiera ci terrà a ricordare ad Armando il ruolo del giovane ex militare, compagno di Camino, rimarcando così l'obbligo di Maite di rispettare la relazione di sua figlia e dell'uomo che le ha salvato la vita. Ma cosa accadrà veramente quando la pittrice metterà piede fuori dal carcere? Accetterà di farsi da parte? Qui la trama completa di Una Vita.

Brave and Beautiful: La Trama della puntata di oggi 22 luglio 2021

Nella Puntata di Brave and Beautiful di oggi - 22 luglio 2021 - la polizia sta svolgendo delle indagin sulla morte del Dottor Nedim, che, al momento, non hanno ancora dato i risultati sperati. Cahide, nel frattempo, ha iniziato a dubitare di Hulya, tanto che è arrivata a domandarle se lei c'entri qualcosa con l'omicidio del medico; dopo aver ricevuto una risposta negativa, la nuora di Tahsin le chiede di farsi da parte, per evitare di attirare l'attenzione su di sè. La prostituta, invece, confida a Cahide di aver fatto una soffiata alle autorità, accusando il padre di suo figlio, Turan, di essere il killer che stanno cercando! Qui la trama completa di Brave and Beautiful.

Love is in the Air: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 22 luglio 2021

Nella Puntata di Love is in the Air​ di oggi - 22 luglio 2021 - Selin ha deciso di sposare Ferit ma il matrimonio finisce in tragedia. Lo sposo, stanco degli inganni della sua compagna, decide di darci un taglio e la molla sull'altare, poco prima dei voti nuziali. Tutti gli ospiti sono sconvolti, persino Serkan che riaccompagna Eda a casa. I due si promettono di uscire al più presto allo scoperto. Alle prime luci del mattino, Selin si presenta a casa del Bolat per rivelargli un suo grosso errore: per stargli lontano ha venduto il 45% delle sue quote alla holding di Efe Akman. Alptekin intanto decide di rivelare al figlio la verità su Eda e sull'incidente in cui sono morti i suoi genitori ma purtroppo, mentre sta per farlo, si sente male. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

