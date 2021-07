Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 21 luglio 2021

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful e Love is in the Air in onda oggi, 21 luglio 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 continua alle 14.45 con la nuova soap Brave and Beautiful. A chiudere, un'altra serie turca Love is in the Air, in onda a partire dalle 15.40.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 21 luglio 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 21 luglio 2021 - l'epilogo dell'infuocato scontro tra Flo e Sally è stato segnato dall'intervento della dottoressa Escobar che, intimorita al pensiero di vedere compromessa la propria immagine in seguito alle rivelazioni della Fulton, l'ha messa ko sferrandole un violento colpo alla testa. La bionda dal viso angelico è stesa a terra, svenuta, Sally è sconcertata, ma anche la dottoressa è sotto shock per ciò che ha fatto. Le due provano a confrontarsi, nel tentativo di mettersi d'accordo su come procedere. Anzitutto, decidono di spostare il corpo di Flo e portarlo via dall'appartamento in cui è avvenuta la discussione, quello dello Spencer... Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 21 luglio 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 21 luglio 2021 - la situazione si fa bollente, Bellita è convinta che il marito abbia una relazione omosessuale con il giovane Julio e disperata lo confessa a Cinta. La ragazza, stanca della tensione che turba la sua famiglia, insiste con Josè affinché racconti la verità. Alla fine, il padre cede! Josè confessa tutto lasciando la moglie sotto shock. La Del Campo è delusa, non può accettare che il marito le abbia nascosto un fatto così importante e per tutto questo tempo! A casa Dominguez è guerra fredda e l'unica premura di Cinta ora, è riuscire a far riconciliare i due genitori in vista delle imminenti nozze. Qui la trama completa di Una Vita.

Brave and Beautiful: La Trama della puntata di oggi 21 luglio 2021

Nella Puntata di Brave and Beautiful di oggi - 21 luglio 2021 - in verità, alla fine, alle proposte di Cesur non viene dato il giusto peso... e l'uomo se ne pente amaramente quando viene a conoscenza del fatto che nelle terre che gli ha venduto è stato rivenuto dell'oro. Ovviamente, il Korludag è furente: perché non si è fidato di lui, preferendo invece dare ascolto al figlio, Kohran, e al genero, Bulent, i quali, tra l'altro, non ha mai tenuto in grande considerazione? Ed è proprio contro questi ultimi due che il capofamiglia si scaglia! Qui la trama completa di Brave and Beautiful.

Love is in the Air: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 21 luglio 2021

Nella Puntata di Love is in the Air​ di oggi - 21 luglio 2021 - vedremo che molti nodi verranno al pettine. Serkan ha chiamato Selin per parlare di quello che è successo tra loro. La PR, dopo avergli ribadito di essere stata disposta a lasciare Ferit per lui, gli rivela di aver intenzione di sposare il suo fidanzato e di vendere le sue quote dell'azienda. Tutta la conversazione viene ascoltata da Ferit che non regge il colpo e si sente male. Intanto Ayfer scopre che è stata Eda a rimandare la sua borsa di studio. Sua nipote le ha mentito. Piril ed Engin passano la serata insieme ma purtroppo la timidezza dell'uomo gli impedisce di prendere l'iniziativa. È infatti Piril a farsi a avanti e a baciarlo. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

