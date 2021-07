Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 20 luglio 2021

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful e Love is in the Air per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 20 luglio 2021

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful e Love is in the Air in onda oggi, 20 luglio 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 continua alle 14.45 con la nuova soap Brave and Beautiful. A chiudere, un'altra serie turca Love is in the Air, in onda a partire dalle 15.40.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 20 luglio 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 20 luglio 2021 - Bill non demorde, lo Spencer supplica ormai da giorni la Logan, spera infatti che la moglie creda alla storia del "momento di debolezza". In realtà, l'imprenditore, reduce da un cocente rifiuto, quello di Brooke, sta mentendo ancora un volta alla madre di suo figlio: Bill ha tentato di riconquistare Brooke, prima di tornare da Katie. La donna comunque, non ha nessuna intenzione di perdonare ne il marito, ne la sorella. Non si tratta del primo tradimento e lei non è più disposta ad accettare di essere la seconda scelta di Bill. Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 20 luglio 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 20 luglio 2021 - consapevole di dover fare tutto il "possibile" per evitare la sconfitta, Genoveva si avvicina alla domestica, quasi a volerla abbracciare, estrae un coltello e la pugnala allo stomaco, ferendola a morte. Marcia perde la vita su una fredda panchina, nessuno ha visto nulla e il segreto sul suo assassino muore con lei. Eppure, qualcuno che ha osservato le mosse delle due donne, c'è eccome: Cesareo non ha assistito all'omicidio, ma ha visto Marcia e Genoveva dirigersi nel parco. Purtroppo al suo arrivo, troverà il corpo inerme della povera Marcia e nessuna traccia di Genoveva, tranne il coltello piantato nel petto della vittima che Cesareo riconoscerà appartenere proprio alla Salmeron! Qui la trama completa di Una Vita.

Brave and Beautiful: La Trama della puntata di oggi 20 luglio 2021

Nella Puntata di Brave and Beautiful di oggi - 20 luglio 2021 - Shuan ha accompagnato a casa l'Alemdaroglu e Rifat. Durante il tragitto ha fatto alcune domande a quest'ultimo, nel tentativo di vederci più chiaramente. Nonostante i due abbiano provato a rispondere e a sviare, sperando di non alimentare i dubbi della Korludag, lei è rimasta comunque perplessa. Così, concludendo che essi non le abbiano detto tutta la verità, la ragazza preferisce continuare ad investigare su di loro, per conto suo. Suhan si dirige presso il commissariato, proprio per chiedere delle informazioni in più su Rifat... e viene a sapere che l'uomo è un ex poliziotto, congedato con disonore! Qui la trama completa di Brave and Beautiful.

Love is in the Air: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 20 luglio 2021

Nella Puntata di Love is in the Air​ di oggi - 20 luglio 2021 - Eda e Serkan hanno deciso di mantenere il segreto sulla loro relazione. In ufficio tutti ormai sono a conoscenza del contratto tra i due e non mancano pettegolezzi di ogni genere. Ayfer, furiosa, si presenta all'Art Life e aggredisce il Bolat. La zia lo mette in guardia, non deve permettersi di fare del male a sua nipote. Intanto anche Ferit scopre dell'accordo tra l'architetto e la fioraia e, con il cuore a pezzi, comincia a pedinare Selin, scoprendo quello che non avrebbe mai voluto sapere. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

