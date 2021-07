Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 19 luglio 2021

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful e Love is in the Air per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 19 luglio 2021

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful e Love is in the Air in onda oggi, 19 luglio 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 continua alle 14.45 con la nuova soap Brave and Beautiful. A chiudere, un'altra serie turca Love is in the Air, in onda a partire dalle 15.40.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 19 luglio 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 19 luglio 2021 - Katie non ha concesso alcuna soddisfazione a Quinn. Quando la Fuller ha preteso da lei riconoscenza, la Logan l'ha smascherata, chiarendo di sapere la verità sul suo gioco: colpire sua sorella Brooke. Non è la sincerità ad aver spinto la designer a denunciare il tradimento, ma la sua smania di vendetta. Quinn non potrà certo sconfessare le parole della sua vittima, ma insisterà chiedendole se non sia stato un bene conoscere i veri sentimenti di suo marito e sua sorella. Poi le chiederà come ha intenzione di comportarsi, Katie non darà ne conferme ne risposte alla sua nemica, ma questo dialogo aprirà in lei un interrogativo: riuscirà a perdonare l'ennesimo tradimento di Bill e Brooke? Katie è crucciata da questa domanda, ma nel frattempo non ha, almeno per adesso, alcuna intenzione di avere un confronto con i due. Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 19 luglio 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 19 luglio 2021 - Lolita ha suggerito di battezzare Moncho con l'acqua della Sorgente del Montone Blu, un'acqua miracolosa secondo l'ex domestica. Ramon e Antonito, inizialmente restii ad assecondare l'ennesima superstiziosa credenza della ragazza, alla luce del calvario domestico iniziato con l'arrivo del bambino, hanno finito per accettare. Ora però, dopo aver scoperto che quelli di Moncho non sono capricci, ma reali problemi di salute, non sono più disposti ad affidarsi a riti e pozioni magiche. Qui la trama completa di Una Vita.

Brave and Beautiful: La Trama della puntata di oggi 19 luglio 2021

Nella Puntata di Brave and Beautiful di oggi - 19 luglio 2021 - Nonostante i dubbi iniziali, Tahsin ormai si fida ciecamente del nuovo arrivato. Dopotutto, Cesur è colui il quale gli ha salvato la vita, sottraendolo alle fiamme della casa che stava bruciando con loro dentro. Non a caso, in seguito a questo episodio, l'uomo ha deciso di ospitare il ragazzo nella sua tenuta, affinché potesse riprendersi al meglio dalla fatica e dalle ferite. Ovviamente, il Korludag non ha la minima idea di quali siano la reale identità e le reali intenzioni dell'Alemdaroglu. Quest'ultimo, infatti, si è avvicinato a lui soltanto perché conquistarsi la sua simpatia ed il suo rispetto faceva parte del piano di vendetta che ha a lungo architettato. Così, quando l'acerrimo nemico gli chiede di prendere parte ad una cena familiare, il giovane non può fare a meno di accettare di buon grado. Tahsin ha bisogno che tutti, Cesur compreso, lo stiano a sentire, dato che è giunto il momento di parlare d'affari. Il protagonista può ritenersi soddisfatto: il proprietario terriero è caduto nella trappola che ha realizzato appositamente per lui. Qui la trama completa di Brave and Beautiful.

Love is in the Air: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 19 luglio 2021

Nella Puntata di Love is in the Air​ di oggi - 19 luglio 2021 - Serkan ha fermato Eda e le ha impedito di partire promettendole di portarla in Italia molto presto. La ragazza, felice della confessione del Bolat, accetta di rimanere per altri due mesi a Istanbul ma prega l'architetto di mantenere il segreto sulla loro relazione. La fioraia vuole infatti parlarne prima con sua zia Ayfer e assicurarsi il suo appoggio. Selin invece è disperata e cerca consolazione in Piril. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

