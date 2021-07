Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 15 luglio 2021

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful e Love is in the Air in onda oggi, 15 luglio 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 continua alle 14.45 con la nuova soap Brave and Beautiful. A chiudere, un'altra serie turca Love is in the Air, in onda a partire dalle 15.40.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 15 luglio 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 15 luglio 2021 - determinata a portare a galla la verità raggiunge la stilista che, terribilmente pallida in viso, ormai può camminare soltanto con l'aiuto di un deambulatore. Flo la guarda dritta in faccia, sconcertata, si rende finalmente conto che il suo volto malato non è altro che il risultato di un eccellente makeup. E' giunto il momento per Flo di fare la sua mossa, ma la ragazza va cauta, ha infatti un piano: una messinscena orchestrata bene, quanto quella di cui è stata vittima. Non vuole semplicemente smascherala, vuole che Sally confessi! Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 15 luglio 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 15 luglio 2021 - Genoveva nega ogni coinvolgimento con Santiago e incolpa Marcia di essersi inventata tutto. A confermare però le parole della Ex domestica è il commissario in persona. Mendez infatti, in un colloquio con Felipe, gli confida che è sempre più sicuro che Genoveva sia coinvolta nell'omicidio di Ursula e gli conferma che è stata lei a portare Santiago ad Acacias. Qui la trama completa di Una Vita.

Brave and Beautiful: La Trama della puntata di oggi 15 luglio 2021

Nella Puntata di Brave and Beautiful di oggi - 15 luglio 2021 - la famiglia di Tahsin, giorno dopo giorno, si è arricchita, anche a spese della famiglia di Cesur. Quest'ultimo, dopo aver salvato la vita al nemico giurato, è stato ospitato in casa sua. Ovviamente, nessuno sospetta che il cognome dell'eroe non sia Alemdaroglu, come lui dichiara, bensì Karahasanoglu: sotto mentite spoglie, Cesur sta provando a guadagnarsi la fiducia dei Korludag. Durante il suddetto soggiorno, il forestiero s'imbatte nelle tele dipinte dal padre, ed il bisogno di vendicarsi si fa ancora più urgente: è disposto a tutto pur di sapere che esse smettano di essere proprietà di Tahsin. Allora, Cesur organizza un furto. Per mettere in atto il piano, però, il ragazzo deve servirsi dell'aiuto del complice, Rifat, il quale viene mandato nella casa di Nisantasi per rubare il quadro realizzato dal genitore, appartenente ormai ai nonni di Suhan... il figlio dell'artista sarà in grado di mettere a segno il colpo? Qui la trama completa di Brave and Beautiful.

Love is in the Air: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 15 luglio 2021

Nella Puntata di Love is in the Air​ di oggi - 15 luglio 2021 - Eda ha deciso di partire per l'Italia. Finalmente realizzerà il suo sogno e prenderà la laurea in architettura del paesaggio. Serkan non vorrebbe che la ragazza partisse ma la determinazione della Yildiz gli fa capire che non ha più alcuna possibilità di fermarla. Per questo comincia a sentirsi male. Aydan, spaventata, chiama Selin. La signora Bolat è convinta che suo figlio abbia la febbre a causa della preoccupazione per il matrimonio della PR. Seyfi ha però capito come stanno davvero le cose e chiama subito Eda per aiutare il suo “padroncino”. La ragazza corre al capezzale del suo finto fidanzato, molto in ansia per lui. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

