Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 14 luglio 2021

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful e Love is in the Air per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 14 luglio 2021

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful e Love is in the Air in onda oggi, 14 luglio 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 continua alle 14.45 con la nuova soap Brave and Beautiful. A chiudere, un'altra serie turca Love is in the Air, in onda a partire dalle 15.40.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 14 luglio 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 14 luglio 2021 - Quinn e Katie vengono a sapere da Wyatt che ha detto a Sally di abbandonare la sua casa, vuole infatti cercare una struttura adatta alle sue precarie condizioni di salute. Le due donne comprendono benissimo che tale decisione permetterà a Wyatt di tornare a vivere serenamente il rapporto con Flo e ne sono entrambe felici, ma mentre Quinn appoggerà il figlio senza indugio, Katie confesserà i suoi timori: le condizioni psicofisiche di Sally potrebbero peggiorare a causa del suo abbandono. Ovviamente la Logan non metterà in dubbio le preoccupazioni di Wyatt, ma ansia e dispiacere prenderanno il sopravvento... Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 12 al 18 luglio 2021

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 14 luglio 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 14 luglio 2021 - quando Lolita suggerirà di battezzare Moncho con l'acqua della Sorgente del Montone Blu, un'acqua miracolosa secondo l'ex domestica, Ramon e Carmen non obietteranno, anzi, non avendo altre soluzioni, asseconderanno lo strambo suggerimento di Lolita con la speranza di mettere fine al calvario domestico. Ma Ramon farà di più, accetterà di accompagnare il figlio in questa assurda impresa. Qui la trama completa di Una Vita.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 12 al 18 luglio 2021

Brave and Beautiful: La Trama della puntata di oggi 14 luglio 2021

Nella Puntata di Brave and Beautiful di oggi - 14 luglio 2021 - a causa di una colluttazione, il cui movente è la gelosia, Kohran spinge la consorte, la quale cade e, sbattendo, perde i sensi. Così, Cahide viene trasportata d'urgenza in ospedale. Temendo che il dottor Nedim possa rivelare ai Korludag, e nello specifico al suocero, che non è in dolce attesa, la donna ricatta il medico, facendo leva sui debiti di gioco che lo fanno stare con l'acqua alla gola. Affinché possa procedere indisturbata con il suo piano, Cahide chiama la prostituta per farsi raggiungere in clinica e farle fare un'ecografia che, successivamente, lei spaccerà per sua. Questa storia, già sufficientemente intricata, si sta addirittura per tingere di rosso... Due giorni dopo il ricovero di Cahide, nel bosco viene trovato un cadavere... è il dottor Nedim! Si tratta di un terribile incidente oppure di un efferato delitto? Che qualcuno si arrivato a sporcarsi le mani con il sangue del medico pur di tappargli la bocca una volta per tutte? Qui la trama completa di Brave and Beautiful.

Scopri le Trame delle Anticipazioni di Brave and Beautiful dal 12 al 16 luglio 2021

Love is in the Air: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 14 luglio 2021

Nella Puntata di Love is in the Air​ di oggi - 14 luglio 2021 - Eda ha ancora qualche speranza. L'atteggiamento di Serkan con Selin le ha lasciato intendere che il Bolat possa in qualche modo provare dei sentimenti per lei. Intanto Ayfer scopre di essere in bancarotta e chiede a Ceren una mano per aiutarla a mettere un'ipoteca sulla casa. Poi, rientrata in casa per prendere i documenti della sua villetta, trova il contratto tra Eda e Serkan e va su tutte le furie. Questa scoperta la porta a prendere una decisione che cambierà per sempre le sorti della bella Yildiz. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

Scopri le Trame delle Anticipazioni di Love is in the Air dal 12 al 16 luglio 2021