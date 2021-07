Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 13 luglio 2021

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful e Love is in the Air per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 13 luglio 2021

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful e Love is in the Air in onda oggi, 13 luglio 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 continua alle 14.45 con la nuova soap Brave and Beautiful. A chiudere, un'altra serie turca Love is in the Air, in onda a partire dalle 15.40.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 13 luglio 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 13 luglio 2021 - Flo, anche se consapevole di stare per compiere un illecito, si fionderà sul computer della dottoressa Escobar pronta a scoprire quale male affligge la sua nemica e la gravità effettiva della sua malattia. Il sospetto che Sally stia esasperando la questione per fare leva sulla compassione di Wyatt e riuscire a riavvicinarlo a sè è troppo forte per riuscire a fermarsi. La puntata si chiuderà con un click sul mouse e il volto sconvolto di Flo. La verità sta per venire a galla e Sally sarà presto costretta ad uscire allo scoperto... Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 13 luglio 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 13 luglio 2021 - Liberto si sente responsabile di quanto accaduto a Maite e dunque decide di non abbandonarla al suo destino. Non solo aiuta Camino a rintracciare l'autrice della denuncia, fa visita in più occasioni alla povera pittrice, standole vicino e dandole coraggio. Liberto dispensa saggi consigli alla giovane, certo che presto Maite potrà tornare libera, le raccomanda di togliersi da questa complicata situazione scegliendo la via più semplice: liberarsi del pensiero di Camino, lasciando la città e permettendo che la ragazza sposi il suo Pretendente, Ildefonso. Qui la trama completa di Una Vita.

Brave and Beautiful: La Trama della puntata di oggi 13 luglio 2021

Nella Puntata di Brave and Beautiful di oggi - 13 luglio 2021 - Cesur e Suhan giunti nel capoluogo turco hanno modo di trascorre più tempo in compagnia l'uno dell'altra, e da soli. I due si trovano persino a cenare insieme, e, durante la serata, chiacchierano a lungo... ma non solo. Incapaci di resistersi, il nuovo arrivato e Suhan non possono fare a meno di accorciare le distanze: tra di loro la scintilla è già scoccata, ed ora la passione è sul punto di scoppiare. Cesur, però, invece di lasciarsi andare, assecondando impulso e sentimento, preferisce agire razionalmente, e ritrarsi, spezzando così l'incantesimo. L'imprenditrice, chiaramente, è incredula: sa che anche lui avrebbe voluto che accadesse ciò che stava per accadere. Per quale motivo, dunque, l'eroe dagli occhi di ghiaccio si è tirato indietro, rinnegando quel desiderio comune ed innegabile? La Korludag non se lo spiega. l'Alemdaroglu, intanto, se ne sta andando, evidentemente turbato dai suoi pensieri... Qui la trama completa di Brave and Beautiful.

Love is in the Air: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 13 luglio 2021

Nella Puntata di Love is in the Air​ di oggi - 13 luglio 2021 - i due giorni passati insieme nella casa in montagna dei Bolat hanno sortito l'effetto sperato. Selin, dopo aver origliato una conversazione tra Serkan ed Engin e averne travisato il contenuto, decide di farsi avanti con l'architetto. Prima di lasciare lo chalet, la PR confessa al suo ex di essere ancora innamorata di lui e di essere pronta a lasciare Ferit e cancellare le nozze. Serkan però non sa come rispondere. Nel suo cuore si fa sempre più largo Eda che – a sua volta – comincia a pensare di avere qualche speranza con lui. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

