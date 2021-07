Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 12 luglio 2021

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful e Love is in the Air per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 12 luglio 2021

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful e Love is in the Air in onda oggi, 12 luglio 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 continua alle 14.45 con la nuova soap Brave and Beautiful. A chiudere, un'altra serie turca Love is in the Air, in onda a partire dalle 15.40.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 12 luglio 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 12 luglio 2021 - Bill, furioso per come sono andate le cose, decide di affrontare faccia a faccia Quinn, responsabile della fine del suo rapporto con la piccola di casa Logan. Il magnate, consapevole delle reali intenzioni della signora Forrester - colpire solo ed esclusivamente Brooke - si infurierà accusando Quinn di aver coinvolto nel suo gioco perverso anche persone che non c'entravano nulla, come Katie. Insomma, le ricorderà di essere causa di due matrimoni distrutti e non solo di uno. La Fuller però, non sembrerà affatto pentita, anzi, sarcasticamente gli augurerà di aver maggior fortuna con Brooke. Poi andrà da Katie. La Logan non è mai stata amica della designer e non ha intenzione di diventarlo ora, Quinn però pretenderà riconoscenza: "E' grazie a me che hai scoperto l'ennesimo tradimento di Bill e Brooke!". Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 12 luglio 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 12 luglio 2021 - Santiago ordirà un pericoloso agguato ai danni di Genoveva. Il Becerra la coglierà di sorpresa in uno dei vicoli del quartiere e le punterà un coltello alla gola, pronto ad ucciderla. Ma la Salmeron ha sette vite come i gatti, anche in questa occasione infatti, riesce a cavarsela grazie al provvidenziale intervento di Laura, la nuova misteriosa domestica assunta proprio di recente dalla Dark Lady. Fallita l'aggressione, Santiago non potrà far altro che partire di fretta e furia, prima che la Signora di Acacias scateni la sua furia vendicativa. Qui la trama completa di Una Vita.

Brave and Beautiful: La Trama della puntata di oggi 12 luglio 2021

Nella Puntata di Brave and Beautiful di oggi - 12 luglio 2021 - l’ultima puntata si è chiusa con una cinico presente del Tahsin alla povera Mihriban. Quando la donna si è vista recapitare un pacco proveniente dal suo nemico, ha sperato in un gesto distensivo, ma si è dovuta arrendere al solito atto provocatorio del cinico Tahsin Korludağ: il pacco conteneva il suo vecchio abito da sposa, quello mai indossato! E’ a quel punto che Mihriban ha abbandonato la via della prudenza e deciso di affrontare il suo nemico a viso aperto. Anticipazioni rivelano che nell’episodio in onda lunedì 12 luglio 2021, a notte fonda, mentre Adalet e Tahsin stanno dormendo, Mihriban si presenta davanti alla casa della donna minacciando di dire tutta la verità sui crimini commessi da Tahsin! Qui la trama completa di Brave and Beautiful.

Love is in the Air: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 12 luglio 2021

Nella Puntata di Love is in the Air​ di oggi - 12 luglio 2021 - Serkan rifiuta di firmare un accordo con Efe Akman, un famoso architetto paesaggista. Per la firma del contratto ci sono troppe condizioni capestro e per il Bolat è impossibile cedere a compromessi. Questa decisione lo mette definitivamente contro Ferit. Toccherà a Eda risolvere la situazione e trovare un escamotage per far saltare le nozze di Selin. La fioraia organizzerà un incontro a quattro nella casa in montagna di Serkan. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

