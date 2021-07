Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 8 luglio 2021

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful e Love is in the Air per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 8 luglio 2021

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful e Love is in the Air in onda oggi, 8 luglio 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 continua alle 14.45 con la nuova soap Brave and Beautiful. A chiudere, un'altra serie turca Love is in the Air, in onda a partire dalle 15.40.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 8 luglio 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 8 luglio 2021 - Brooke è una furia, non può credere che il marito l'abbia abbandonata per seguire Shauna ed è pronta tutto per strapparlo dalla grinfie della sua rivale riportarlo a casa da lei. Il suo atteggiamento si farà minaccioso addirittura con il povero pilota del jet che ha accompagnato la nuova coppia verso la "città del vizio". La donna affronterà il poverino insistendo per scoprire dove ha sbarcato di preciso Ridge e pretendendo che lo vada a riprendere per riportarlo a Los Angeles. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 5 all'11 luglio 2021

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 8 luglio 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 8 luglio 2021 - Laura, come sarà facile intuire fin da subito, non sarà mossa da buone intenzioni, la donna infatti, assumerà un atteggiamento sospetto e i telespettatori scopriranno già dalla sua prima apparizione, che nasconde un segreto! Anticipazioni rivelano che presto Laura si trasformerà nell'antagonista numero uno della Dark Lady di Acacias, Genoveva Salmeron. Qualche sentore inizia a sorgere già in occasione della "visita" di Mendez, il commissario infatti, in presenza della donna, assume un atteggiamento sospettoso e chiaramente incuriosito, è infatti convinto di conoscerla, è come se la nuova arrivata gli ricordasse qualcuno di già visto. Questa situazione non lascerà la Salmeron indifferente, qualche dubbio comincerà a sorgere anche nella cinica Dark Lady. Qui la trama completa di Una Vita.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 5 all'11 luglio 2021

Brave and Beautiful: La Trama della puntata di oggi 8 luglio 2021

Nella Puntata di Brave and Beautiful di oggi - 8 luglio 2021 - Cesur è arrivato alla terra dei Korludag con un unico obiettivo: distruggere Tahsin. Secondo il giovane, infatti, l'uomo si è appropriato di tutto ciò che apparteneva al padre, e, con ogni probabilità, è persino il responsabile della sua morte. Dunque, l'Alemdaroglu è determinato più che mai a vendicarsi. Tuttavia, il protagonista non aveva potuto prevedere che il grande proprietario terriero avesse una figlia, Suhan, tanto affascinante quanto arguta, ma soprattutto, a differenza del genitore, onesta. D'altra parte, ben presto, nonostante tenti di mascherarlo con la spavalderia, Cesur darà prova del suo buon cuore: quando gli si presenterà l'occasione di lasciar morire Tahsin in un incendio, sceglierà invece di salvargli la vita! Qui la trama completa di Brave and Beautiful.

Scopri le Trame delle Anticipazioni di Brave and Beautiful dal 5 al 9 luglio 2021

Love is in the Air: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 8 luglio 2021

Nella Puntata di Love is in the Air​ di oggi - 8 luglio 2021 - Serkan ha chiesto scusa a Eda e la ragazza è molto felice del gesto del Bolat. I due fanno pace e sono pronti a passare i quarantaquattro giorni che rimangono alla fine del loro contratto. Purtroppo però Selin e Ferit hanno un annuncio molto importante da fare: hanno deciso di anticipare le nozze e di sposarsi dopo una settimana. Ma prima andranno a Parigi per stare un po' insieme. Il Bolat e la Yildiz devono ingegnarsi per trovare presto una soluzione. Riusciranno a fermare le nozze? Qui la trama completa di Love is in the Air​.

Scopri le Trame delle Anticipazioni di Love is in the Air dal 5 al 9 luglio 2021