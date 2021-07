Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 7 luglio 2021

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful e Love is in the Air in onda oggi, 7 luglio 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 continua alle 14.45 con la nuova soap Brave and Beautiful. A chiudere, un'altra serie turca Love is in the Air, in onda a partire dalle 15.40.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 7 luglio 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 7 luglio 2021 - durante il colloquio con la dottoressa le paure di Flo si faranno però reali, la Escobar infatti, resterà vaga sulla possibilità di cure alternative, ma soprattutto non chiarirà affatto quale sia la terribile malattia che affligge la Spectra. Sarà proprio questo ad insospettire Flo: perché nessuno conosce realmente quale sia il male che sta consumando la Spectra? La Fulton, determinata a portare a galla la verità una volta per tutte, inizierà a meditare un piano per smascherare la sua avversaria! Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 7 luglio 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 7 luglio 2021 - dopo le nozze Genoveva si impegna per liberarsi finalmente della sua scomoda nemica, Agustina. Farà di tutto affinchè venga licenziata, purtroppo dovrà accontentarsi del trasferimento della anziana donna nella vecchia proprietà di Felipe, la casa dove viveva da scapolo. Per scongiurare la possibilità di un ritorno comunque, Genoveva decide di assumere una nuova cameriera, Laura, una strana fanciulla che, casualmente, ha bussato alla loro porta in cerca di lavoro proprio quando Agustina è stata mandata via. Qui la trama completa di Una Vita.

Brave and Beautiful: La Trama della puntata di oggi 7 luglio 2021

Nella Puntata di Brave and Beautiful di oggi - 7 luglio 2021 - Suhan ha delle riserve su Bulent: l'Aydinbas sta con lei perché ne è innamorato, oppure perché può garantirgli un posto nella sua prestigiosa famiglia? In più, ormai tra di loro si è frapposto un altro ostacolo, ossia il nuovo arrivato. Dal momento in cui lo ha visto per la prima volta, pur avendo appurato che è una persona eccessivamente presuntuosa, e quindi mal sopportandolo, l'imprenditrice non riesce a distrarsi: Cesur occupa prepotentemente i suoi pensieri. Pertanto, quando il fidanzato le fa la proposta, proprio durante il party per il compleanno del padre, al cospetto di tutti, persino dell'Alemdaroglu, Suhan si sente costretta a rifiutare. E ovviamente, il giovane si sente umiliato... ma anche arrabbiato! Qui la trama completa di Brave and Beautiful.

Love is in the Air: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 7 luglio 2021

Nella Puntata di Love is in the Air​ di oggi - 7 luglio 2021 - Eda accetta di passare altre 24 ore con Serkan e portare così a termine il progetto dell'Eco Hotel. Lei e Serkan tornano in ufficio insieme e tutti sperano in un ritorno della bella e dolce fioraia. Purtroppo però le cose non vanno come sperato. La Yildiz è furiosa con il suo ancora finto fidanzato e dopo avergli urlato contro per l'ennesima volta, lo spinge a un'azione che il Bolat non avrebbe mai fatto prima: chiedere perdono! La pace tra i due sarà però poco duratura. Un'altra sfida mette in crisi la loro rinnovata “amicizia”. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

