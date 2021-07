Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 6 luglio 2021

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful e Love is in the Air in onda oggi, 6 luglio 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 continua alle 14.45 con la nuova soap Brave and Beautiful. A chiudere, un'altra serie turca Love is in the Air, in onda a partire dalle 15.40.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 6 luglio 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 6 luglio 2021 - mentre Brooke è sconvolta dalla confessione di Eric che gli ha rivelato della scelta di Ridge di seguire Shauna, il Forrester e la Fulton stanno vivendo con passione la loro fuga d'amore. Ridge, deciso a dimenticare Brooke, nonostante la Fulton gli abbia cautamente consigliato di tornare a Los Angeles e risolvere con la Ex, sceglierà di restare accanto a lei e vivere a pieno questa nuova relazione. A suggellare questa promessa d'amore, arriverà anche un bacio, il primo sereno, sentito e profondo! Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 6 luglio 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 6 luglio 2021 - la guerra tra Agustina e Genoveva ad un certo punto è degenerata, Felipe, stremato dai continui dissidi ha deciso di chiedere alla domestica di rimanere al suo servizio, ma nel suo vecchio appartamento, quello in cui ha vissuto l'avvocato fino alle nozze con Genoveva. La situazione sembra risolta, la Salmeron non avrà più Agustina tra i piedi, purtroppo la Dark Lady vuole di più, vuole che la sua nemica esca completamente dalla vita di Felipe. E' per questo che per intimorirla, le farà recapitare una minacciosa epistola scritta con sangue! Qui la trama completa di Una Vita.

Brave and Beautiful: La Trama della puntata di oggi 6 luglio 2021

Nella Puntata di Brave and Beautiful di oggi - 6 luglio 2021 - Se non fosse stato per il nuovo arrivato, Suhan sarebbe morta: in sella ad un cavallo imbizzarrito, stava per precipitare in un burrone; fortunatamente, il forestiero è sbucato dal nulla con un tempismo perfetto e, con un gesto eroico, è riuscito a salvarle la vita. La ragazza, così, ha conosciuto Cesur. I due, evidentemente, sono rimasti folgorati quando si sono ritrovati per la prima volta occhi negli occhi. Lei è ancora turbata da quanto le è accaduto. La Korludag non fa altro che ripensare all'incidente, che stava per esserle fatale... e al giovane uomo che, incredibilmente, è stato in grado di far sì che ciò non succedesse. Così, come se non potesse evitarlo, l'imprenditrice decide di raggiungere l'Alemdaroglu a casa sua. Qui la trama completa di Brave and Beautiful.

Love is in the Air: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 6 luglio 2021

Nella Puntata di Love is in the Air​ di oggi - 6 luglio 2021 - Serkan ha rapito Eda e l'ha portata nella casa di famiglia in campagna. Il Bolat vuole a tutti i costi ricucire il rapporto con la fioraia, furiosa di non aver ancora ricevuto delle vere scuse da parte sua. I due, a causa del maltempo, sono costretti a rimanere a dormire nella casetta ma la notte nasconde alcune insidie. Nelle camere degli ospiti ci piove dentro e i due ragazzi devono dormire insieme condividendo lo stesso letto. Sarà un sonno piuttosto tormentato, per non parlare del risveglio traumatico che li attende alle prime luci del mattino! Qui la trama completa di Love is in the Air​.

