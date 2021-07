Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 5 luglio 2021

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful e Love is in the Air per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 5 luglio 2021

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful e Love is in the Air in onda oggi, 5 luglio 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 continua alle 14.45 con la nuova soap Brave and Beautiful. A chiudere, un'altra serie turca Love is in the Air, in onda a partire dalle 15.40.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 5 luglio 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 5 luglio 2021 - Brooke si sente ingiustamente "perseguitata", questa volta non è colpa sua. Effettivamente la Logan non ha cercato quel bacio, il suo unico errore è stato accettarlo, comprendendo dolcemente l'errore di Bill e cercando di mettere in chiaro le cose senza ferirlo. Purtroppo lo Spencer non sembra affatto pentito e con il suo atteggiamento non fa che avallare la convinzione di tutti che, tra lui e Brooke possa effettivamente esserci un ritorno di fiamma. Bill continua a cercare Brooke, è pronto a consolarla, ma lei, decisa a farsi perdonare da Ridge e Katie e ad evitare nuovi scandali, lo respingerà con forza. Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 5 luglio 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 5 luglio 2021 - abbiamo visto Julio comunicare al padre di essere in cerca di un lavoro e Josè rispondergli, scherzosamente, di essere dispiaciuto del fatto che fosse un uomo, dato che a casa Dominguez si era liberato un posto come cameriera. Dopo abbiamo visto il ragazzo contattare una certa Alodia. Pur non essendo sono ben chiari i rapporti con la giovane, possiamo assicurarvi che Josè sarà ben lieto di aiutarla. L'attore proporrà a sua moglie la giovane raccomandata da Julio, inaspettatamente però, Belita si dimostrerà molto scettica e sospettosa nei confronti della aspirante domestica. Qui la trama completa di Una Vita.

Brave and Beautiful: La Trama della puntata di oggi 5 luglio 2021

Nella Puntata di Brave and Beautiful di oggi - 5 luglio 2021 - ai due basta uno sguardo per innamorarsi l'uno dell'altra: il loro è un vero e proprio colpo di fulmine, che coglie entrambi di sorpresa! Lui aveva altri piani, e lei è già fidanzata. La giovane in questione si chiama Suhan, ed è tanto bella quanto intelligente: con i fiori che coltiva produce dei profumi e dei prodotti in vetro che portano il suo marchio. L'imprenditrice, la quale appunto resta folgorata dal nuovo arrivato, però, non sa ancora in che guaio si stia mettendo: non soltanto è sentimentalmente impegnata con un amico d'infanzia, Bulent Aydinbas, ma porta anche un cognome ingombrante... è la figlia di Tahsin! I due ragazzi sanno che tra di loro non potrebbe mai funzionare, dato che le famiglie da cui provengono sono nemiche giurate da tempo immemore; questa consapevolezza basterà a farli allontanare?Qui la trama completa di Brave and Beautiful.

Love is in the Air: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 5 luglio 2021

Nella Puntata di Love is in the Air​ di oggi - 5 luglio 2021 - Eda si è presentata all'Art Life come una furia e con in mano le prove che la scagionano del tutto dal furto dei bozzetti dei lampadari. La ragazza ha scoperto che è stato Kaan a rubarli e Serkan è furioso. L'architetto rivela a Engin quello che la Yildiz ha scoperto ed è pronto a distruggere il Karadag, comprare la sua società e pure il progetto dell'Eco Hotel. Ma il Bolat ha in mente anche un'altra cosa. Riuscirà a riconquistare la fiducia della fioraia e a ottenere da lei una mano per i nuovi lavori della sua agenzia? Il ragazzo trova un modo per obbligarla ad ascoltarlo e questo prevede l'uso di un paio di manette! Qui la trama completa di Love is in the Air​.

