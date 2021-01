Beautiful, Una Vita Anticipazioni: Puntate di oggi 8 gennaio 2021

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 Beautiful e Una Vita per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi dell'8 gennaio 2021.

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful e Una Vita in onda oggi, 8 gennaio 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 8 gennaio 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - venerdì 8 gennaio 2021 - Hope e Steffy litigano per aggiudicarsi Liam, il padre delle loro due bambine. Lui, intanto, non prende una posizione decisa in favore dell'una o dell'altra donna, Liam infatti, deluso, ha smesso di mitigare il confronto, il ragazzo pensa solo alla reazione di Hope e Steffy e a come lo stiano trattando alla stregua di un oggetto. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 4 al 10 gennaio 2021

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 8 gennaio 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - venerdì 8 gennaio 2021 - Susana vince il concorso di moda, ma non sembra affatto contenta del suo trionfo. Anticipazioni rivelano che la donna rinuncerà al suo premio, inutile si rivelerà l'insistenza di suo nipote Liberto e di sua moglie Rosina, a cui la sarta finirà per dover spiegare i motivi della sua rinuncia. la donna racconterà di un imbroglio alla base della sua vittoria... Qui la trama completa di Una Vita.

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita dal 4 al 10 gennaio 2020