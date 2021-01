Beautiful, Una Vita Anticipazioni: Puntate di oggi 7 gennaio 2021

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 Beautiful e Una Vita per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 7 gennaio 2021.

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful e Una Vita in onda oggi, 7 gennaio 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 7 gennaio 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - giovedì 7 gennaio 2021 - Hope è furiosa con Liam. Non solo ha portato Beth da Steffy senza dirglielo ma si è rifiutato di chiarire, una volta per tutte, di chiarire con lei la fine della loro relazione. La Logan non sopporta che la sua sorellastra abbia mandato un messaggio con un cuore al suo compagno e intende fare chiarezza sulla situazione. Intanto però ha una notizia da dare a Liam: intende adottare Douglas. Zoe invece pecca di ingenuità e cade nella trappola tesa da Thomas. Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 7 gennaio 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - giovedì 7 gennaio 2021 -

mentre nel quartiere inizia a diffondersi la notizia della riuscita operazione di cattura di Andrade e i suoi uomini, per Marcia l'incubo non sembra essere ancora finito: la donna è rimasta gravemente ferita durante lo scontro tra la polizia e la banda di Andrade ed ora versa in condizioni critiche. Qui la trama completa di Una Vita.

