Beautiful, Una Vita Anticipazioni: Puntate di oggi 5 gennaio 2021

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 Beautiful e Una Vita per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 5 gennaio 2021.

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful e Una Vita in onda oggi, 5 gennaio 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 5 gennaio 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - martedì 5 gennaio 2021 - Thomas non ha alcuna certezza riguardo ad una effettiva collaborazione da parte di Shauna, ma del resto lui ha già le informazioni necessarie per distruggere Brooke, che Shauna confermi o non la sua versione dei fatti, basterà insinuare il sospetto in Brooke per dare il colpo finale alla storia con Ridge. Ad avere invece bisogno di conferme è Zoe, sapere che lei e Thomas non sono le uniche vittime del crudele agire di Brooke, trasforma il loro piano in ricerca di giustizia e non più in cinica vendetta! Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 4 al 10 gennaio 2021

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 5 gennaio 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - martedì 5 gennaio 2021 - Cinta Dominguez e Camino Pasamar verranno scelte da Carchano per un servizio fotografico. Si tratta di una grande occasione per le due ragazze, il Carchano infatti è un noto regista e produttore cinematografico in cerca di nuovi volti per il suo prossimo film. Cinta e Camino sono molto emozionate e contente di tale occasione, purtroppo - anticipazioni rivelano - che presto le due ragazze resteranno sconvolte e deluse dal piano dell'uomo: Alfonso nasconde qualcosa! Qui la trama completa di Una Vita.

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita dal 4 al 10 gennaio 2020