Beautiful, Una Vita Anticipazioni: Puntate di oggi 29 dicembre 2020

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 Beautiful e Una Vita per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 29 dicembre 2020.

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful e Una Vita in onda oggi, 29 dicembre 2020, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 14.00 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 29 dicembre 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi - martedì 29 dicembre 2020 - Ridge ha cercato di convincere Brooke a dare un'occasione a Flo, ma la Logan non solo si è mostrata irremovibile, è tornata alla carica contro Thomas. I due hanno finito per litigare e Brooke ha preteso l'estromissione del ragazzo dalla Forrester Creations, ma Ridge non ci sta! Ridge non ci pensa proprio ad estromettere suo figlio, lui è uno dei legittimi eredi dell'impero Forrester e sua moglie dovrà accettarlo. Purtroppo la cosa non sarà così semplice, Brooke ha delle quote importanti della casa di moda e potrebbe riuscirà a far valere la sua volontà. A Thomas toccherà architettare un nuovo piano per liberarsi della matrigna... Qui la trama completa di Beautiful

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 28 dicembre 2020 al 3 gennaio 2021

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 29 dicembre 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi - martedì 29 dicembre 2020 - Felipe sarà costretto a fare un'offerta per Marcia, a comportarsi come un cinico compratore di merce umana. Purtroppo la somma richiesta da Andrade sarà davvero alta: Marcia vale tanto per il trafficante e Felipe si rende conto di non potersi permettere un tale "acquisto". Eppure l'avvocato non si arrende, lo vedremo infatti impegnarsi per racimolare quanto imposto ad Andrade arrivando addirittura a pensare di vendere i gioielli di Celia: un gesto sacrilego, ma necessario! Qui la trama completa di Una Vita.

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita dal 28 dicembre 2020 al 3 gennaio 2020