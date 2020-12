Beautiful, Una Vita Anticipazioni: Puntate di oggi 28 dicembre 2020

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 Beautiful e Una Vita per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 28 dicembre 2020.

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful e Una Vita in onda oggi, 28 dicembre 2020, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 14.00 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 28 dicembre 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi - lunedì 28 dicembre 2020 - saremo spettatori della furiosa reazione di Brooke di fronte alla scoperta del generoso gesto di Flo, ma soprattutto l'insofferenza di Ridge con l'intransigente Brooke. Pare infatti che la maggiore delle sorelle Logan non abbia nessuna intenzione di mostrarsi clemente con la Fulton, nonostante la ragazza abbia salvato la vita di sua sorella Katie. Qui la trama completa di Beautiful

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 28 dicembre 2020 al 3 gennaio 2021

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 28 dicembre 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi - lunedì 28 dicembre 2020 - vedremo Lolita alle prese con un nuovo bizzarro rito: la verticale in strada. Lo scopo è di appianare tutte le divergenze familiari e celebrare la rinnovata pace in casa Palacios. Funzionerà? A nostro parere, provvidenziale sarà il trasferimento di Carmen e Ramon in un altro appartamento, anticipazioni comunque rivelano che per sulla famiglia Palacios finalmente tornerà il sereno. Lolita potrà essere fiera delle sue "efficacissime" tradizioni. Qui la trama completa di Una Vita.

