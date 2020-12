Beautiful, Una Vita Anticipazioni: Puntate di oggi 23 dicembre 2020

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 Beautiful e Una Vita per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 23 dicembre 2020.

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful e Una Vita in onda oggi, 23 dicembre 2020, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 14.00 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 23 dicembre 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi - mercoledì 23 dicembre 2020 - Katie e Flo sono sotto i ferri, la famiglia Logan si prepara a lunghe ore di attesa, sono tutti in ansia per Katie, ma il loro pensiero va anche al donatore e si rammaricano di non poterlo ringraziare. In realtà, anticipazioni rivelano che presto le Logan scopriranno l'identità del generoso benefattore di Katie e Brooke rimarrà scioccata! Qui la trama completa di Beautiful

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 21 al 27 dicembre 2020

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 23 dicembre 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi - mercoledì 23 dicembre 2020 - Emilio ha un piano, ha scoperto molte cose sul crudele ricattatore che per anni ha tenuto sotto scacco la sua famiglia e ora pretende di sposare sua madre. E' proprio grazie a queste informazioni infatti, che il Pasamar cercherà di mandare a monte il matrimonio tra la madre e Ledesma e indurrà l'uomo a firmare un documento compromettente. Qui la trama completa di Una Vita.

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita dal 21 al 26 dicembre 2020

Leggi anche Una Vita andrà in onda regolarmente, Cancellato il Segreto: ultimo aggiornamento Mediaset per le Ferie di Natale