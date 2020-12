Beautiful, Una Vita Anticipazioni: Puntate di oggi 22 dicembre 2020

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Il Segreto per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 22 dicembre 2020.

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful e Una Vita in onda oggi, 22 dicembre 2020, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 14.00 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 22 dicembre 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi - martedì 22 dicembre 2020 - la famiglia Logan si prepara a lunghe ore di attesa, sono tutti in ansia per Katie entrata in sala opertatoria, ma il loro pensiero va anche al donatore e si rammaricano di non poterlo ringraziare. Sarà Brooke a definire questo anonimo come il loro angelo, senza sapere ovviamente che si tratti di Flo. Come credete che reagirà quando la verità verrà fuori? Shauna ha spinto sua figlia a donare sperando che di fronte al gesto la famiglia mostri clemenza e torni ad accoglierla, ma credete davvero che Brooke sarà disposta a dare nuova fiducia alla nipote? Qui la trama completa di Beautiful

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 22 dicembre 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi - martedì 22 dicembre 2020 - Felipe convince Andrade a mostrargli le sue ragazze di colore più belle, e ritrova finalmente Marcia, che Andrade riserva per i clienti speciali. L'avvocato è fuori di sé: emozionato, ma anche arrabbiato. Come andrà a finire? Credete davvero che l'Alvarez Hermoso porterà la farsa fino in fondo in attesa che sia la legge a fare giustizia, oppure pretenderà di farla pagare ad Andrade? Qui la trama completa di Una Vita.

