Beautiful Trame dal 9 al 15 marzo 2020: Una tragica morte nelle trame della soap!

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap per la seconda settimana del mese di marzo rivelano: mentre Steffy fugge da L.A., la notizia di un terribile lutto si abbatte su Spencer e Forrester!

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della soap Beautiful per le puntate in onda da lunedì 9 a domenica 15 marzo 2020 su Canale 5 sempre a partire dalle 13.40

Lunedì 9 marzo 2020: Mentre Zoe e Xander si baciano con passione, Zoe vede una foto postata da Wyatt che ritrae lui insieme a Flo e subito teme il peggio.

Martedì 10 marzo 2020: Flo è sempre più convinta che la verità debba uscire fuori, ha deciso infatti di raccontare tutto a Hope, e Zoe sta faticando molto per cercare di dissuaderla. Intanto Sally e Wyatt parlano di Flo, che un tempo era fidanzata con il ragazzo.

Mercoledì 11 marzo 2020: Reese tenta di convincere Flo e Zoe a mantenere il segreto sullo scambio delle bambine, ricordando ad entrambe a cosa potrebbero andare incontro se il loro crimine venisse scoperto.

Giovedì 12 marzo 2020: Reese chiede a Zoe di convincere Hope e Liam ad avere un altro figlio per superare il trauma della perdita di Beth. Wyatt invita Flo a cena a casa sua per presentarle la sua attuale compagna: Sally.

Venerdì 13 marzo 2020: Donna, come tutti intorno a Katie, apprezza il nuovo Bill e l'impegno che ci sta mettendo per recuperare il rapporto con la sua famiglia. E' per questo che la Logan tenta di convincere Katie a tornare con l'ex. Steffy, decisa a non intromettersi nel matrimonio di Hope e Liam, comunica alla coppia che partirà per l’Europa e che porterà le bambine con sé.

Sabato 14 marzo 2020: Taylor, prova ad opporsi, teme infatti che le bambine possano soffrire per la lontananza del padre e cerca quindi di convincere la figlia Steffy a ritornare con Liam. Katie e Bill intanto si sono incontrati per caso al ristorante e iniziano a chiacchierare con piacere, finché non giunge una terribile notizia a sconvolgere entrambi.

Domenica 15 marzo 2020: Sono tutti in lutto per la morte di Caroline. Gli Spencer e i Forrester, tra imbarazzi e tristezza, accolgono

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.