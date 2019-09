Beautiful trame dal 9 al 13 settembre: Steffy vede Brooke e Bill baciarsi

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap per la seconda settimana del mese di settembre vedono un inatteso bacio tra Brooke e Bill. Ma i due ignorano che Steffy li stia spiando...

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della soap Beautiful riguardo alle puntate in onda da lunedì 9 a venerdì 13 settembre 2019 alle ore 13.40 su Canale 5:

Lunedì 9 settembre 2019: Steffy concede a Wyatt una nuova possibilità lavorativa all'interno della Forrester. Gli affiderà la gestione del profilo social media dell'azienda e il compito di gestire l'identità telematica della casa di moda, così da incentivare anche il pubblico più giovane ad acquistare i loro capi.

Martedì 10 settembre 2019: Bill soffre di non poter vivere pienamente il suo ruolo di padre, ma sembra avere accettato la sentenza che gli toglie la custodia del figlio più piccolo, quello che non riesce proprio a tollerare è la presenza di Thorne accanto a Will. Brooke nel frattempo si impegna per aiutarlo a riconquistare la custodia del bambino.

Mercoledì 11 settembre 2019: Brooke rimane vicina a Bill in questo momento difficile e lui la convince di essere cambiato. Poi, cogliendola di sorpresa, la bacia. Proprio in quel momento Steffy li vede.

Giovedì 12 settembre 2019: Steffy ha sorpreso Bill e Brooke mentre si baciano ed è indecisa sul da farsi. Deve rivelare tutto a suo padre Ridge? Lo Spencer, nel frattempo, confessa a Brooke di non averla mai dimenticata e di considerarla una donna straordinaria. Bill si confida anche con Justin, rivelandogli di provare ancora dei sentimenti.

Venerdì 13 settembre 2019: Brooke va da Katie e le racconta quanto ha scoperto sul legame tra Ridge e l'avvocato McMullen. La Logan non è l'unica ad avere una rivelazione da fare, Steffy, infatti, ha deciso di raccontare tutto a Ridge, quindi va da suo padre e gli dice di aver visto Brooke baciare Bill. Il Forrester affronta subito sua moglie.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40.