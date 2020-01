Beautiful Trame dal 7 all'11 gennaio 2020: Reese, sotto minaccia, spinge per chiudere l'affare dell'adozione!

Anticipazioni TV

Le trame della soap americana per la seconda settimana del mese di gennaio, vedono Reese alle prese con gli strozzini, insistere per chiudere al più presto l'affare dell'adozione.

Beautiful, Ecco quando torna su Canale 5 la soap americana...

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della soap Beautiful riguardo alle puntate in onda da martedì 7 a sabato 11 gennaio 2020 alle ore 13.40 su Canale 5:

Martedì 7 gennaio 2020: Florence capisce che Reese le sta nascondendo qualcosa, e insiste per avere spiegazioni, ma il dottore nega. Reese è chiaramente sotto pressione per le minacce rivolte a Zoe, infatti, quando il ricattatore lo contatta, si rende conto di dover affrettare i tempi dell'adozione e assicurarsi che il suo piano vada in porto.

Mercoledì 8 gennaio 2020: A Malibu, Taylor è felice di poter annunciare a Steffy di aver trovato una donna disposta a dare in adozione la sua bambina, appena partorita. Steffy è felice, ma nutre ancora qualche piccolo dubbio sulla questione, quindi chiede alla mamma di predersi un po' di tempo per riflettere.

Giovedì 9 gennio 2020: Mentre il povero Liam prova a fatica a superare il tragico lutto della perdita di Beth, Reese, con l'aiuto di Florence, porta avanti il suo piano: riuscire in tempi brevi a far adottare la piccola Beth a Steffy, così da racimolare la somma necessaria a coprire il debito contratto con i pericolosi strozzini londinesi.

Venerdì 10 gennaio 2020: Steffy è molto vicina a Liam e tenta di consolarlo in questo momento di profondo dolore. Del resto anche lei soffre molto per la morte di Beth. Nonostante il momento di grande sconforto Steffy decide di coinvolgere l'ex nell'adozione e lo prega di accompagnarla a vedere la bimba che sua madre ha individuato. Liam accetta, ignaro che la piccola che presto stringerà tra le braccia sarà in realtà proprio la sua Beth.

Sabato 11 gennaio 2020: Hope è distrutta. Si è chiusa in un profondo isolamento e trascorre le sue giornate a piangere nel ricordo della figlia perduta. Liam cerca di starle accanto e consolarla, convincendola anche a ricevere visite, sicuro che un po' di compagnia potrebbe aiutarla a non pensare. E' per questo che quando Sally andrà a trovarla, Liam insisterà affinché la riceva.

Beautiful, Ecco quando torna su Canale 5 la soap americana...

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.