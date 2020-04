Beautiful Trame dal 4 al 9 maggio 2020: Shauna, Zoe e Flo stringono un patto...

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap per la prima settimana di maggio vedono Shauna d'accordo con Zoe: il segreto dello scambio di culle non deve essere rivelato.

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della soap Beautiful per le puntate in onda dal 4 al 9 maggio 2020 su Canale 5 sempre a partire dalle 13.40

Lunedì 4 maggio 2020: Ora che ha scoperto di essere una Logan, Flo vuole tutto a Hope, ma Zoe cerca di impedirglielo. Le due hanno un confronto durissimo in cui la Buckingham cerca di sottrarre il cellulare a Flo per evitare che scriva alla cugina. Flo però, nella colluttazione, cade a terra e perde i sensi. In quel momento sopraggiunge Shauna che, armata di un teaser, minaccia Zoe.

Martedì 5 maggio 2020: Hope è felicissima della scoperta fatta: quella ragazza con cui ha sentito fin da subito grande affinità, è sua cugina. E' per questo che propone a Ridge e a Brooke di assumere Flo alla Forrester Creations, vuole darle una mano ma anche condividere più possibile con lei, così da conoscerla meglio. Nonostante qualche perplessità, Ridge accetta.

Mercoledì 6 maggio 2020: Shauna fa la conoscenza di Zoe e scopre che la ragazza sa tutto dello scambio e sta provando disperatamente a difendere il segreto, per suo padre, ma anche perché rischierebbe ormai di essere anche lei una complice. La Fulton Senior è d'accordo, non deve trapelare nulla, non vuole che sua figlia perda i vantaggi acquisiti scoprendo di essere una Logan. Zoe e Shauna tentano dunque di convincere Flo a non rivelare la verita' a Hope riguardo sua figlia Beth.

Giovedì 7 maggio 2020: Quinn l'ha messo in guardia, ha visto Sally e Thomas troppo vicini. Ma anche Wyatt l'ha colta in flagrante, il ragazzo è geloso dopo aver sorpreso Sally e Thomas a parlare di nascosto.

Venerdì 8 maggio 2020: Amelia spinge Liam a restare a Parigi con Steffy e le figlie. Il ragazzo, spinto da Hope e Thomas è andato a trovare l'ex per stare con le sue piccole. Wyatt e Sally intanto discutono e lei accusa Wyatt di essersi fatto coinvolgere da Flo, unica vera causa della deriva del loro rapporto.

Sabato 9 maggio 2020: Shauna, Zoe e Flo stringono un patto per mantenere il segreto che le lega. Nel frattempo alla Forrester, Shauna e Flo vengono accolte calorosamente da Ridge, Brooke e Hope: vogliono che Flo si unisca alla Forrester Creations.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.