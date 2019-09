Beautiful Trame dal 30 settembre al 6 ottobre 2019: Ridge rischia di perdere per sempre Brooke

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap per fine di settembre e inizi di ottobre rivelano che Ridge rischia di perdere definitivamente Brooke, intanto Pam rinuncerà alle nozze per colpa di Quinn.

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della soap Beautiful riguardo alle puntate in onda da lunedì 30 settembre a domenica 6 ottobre 2019 alle ore 13.40 su Canale 5:

Lunedì 30 settembre 2019: Bill esce dal coma grazie anche alle parole di Brooke. Al suo risveglio trova infatti al sua ex moglie ed è felice di vederla ancora vicino lui. Ridge, sebbene sollevato dal risveglio del suo rivale, non sopporta che sua moglie sia nuovamente vicino a lui e non al suo legittimo marito. Lo stilista capisce che con il suo comportamento, ha finito per allontanare la Logan e a dare un grosso vantaggio in amore al magnate. Beautiful Anticipazioni 30 settembre 2019

Martedì 1 ottobre 2019: Bill non potrebbe essere più felice di trovare Brooke accanto a lui. Le dichiara così di amarla ancora ma soprattutto le assicura di essere cambiato. La sua esperienza di pre – morte gli ha fatto capire dove ha sbagliato e per dimostrare di essere diverso, afferma di essere caduto accidentalmente e non porge denuncia. Ridge è scagionato!

Mercoledì 2 settembre 2019: Ridge non corre più pericoli ma il gesto altruistico di Bill è molto sospetto. Lo Spencer con il suo comportamento vuole ingannare tutti ma non ci riuscirà certo con il Forrester, che è convinto che non sia possibile un tale cambiamento per lo Spencer. Brooke ora addirittura l'ammira e Ridge sospetta che ci sia sotto qualcosa.

Giovedì 3 settembre 2019: Charlie dichiara ancora una volta il suo amore per Pam e Quinn – dopo le iniziali ritrosie - acconsente alla celebrazione delle loro nozze in casa propria, rendendo felice Eric.

Venerdì 4 settembre 2019: Eric, come Ridge, non crede che Bill sia cambiato. Padre e figlio sono convinti che lo Spencer menta e che lo faccia per un preciso motivo: riprendersi Brooke. In effetti sembra che questo suo fantomatico cambiamento, stia dando i suoi frutti. Brooke è sempre più fiera di Bill.

Sabato 5 ottobre 2019: Le nozze di Pam e Charlie sono destinate ad avere degli intoppi. La futura sposa e Quinn hanno infatti una furiosa lite ed Eric deve intervenire per sedarla. A fare le spese della rissa e il dipinto di Stephanie. Steffy intanto è occupata con i preparativi della sua sfilata e insieme a tutta la Forrester, lavora senza sosta.

Domenica 6 ottobre 2019: Pam confessa a Charlie di non sentirsi pronta a compiere il grande passo. Justin rivela a Bill di aver scoperto l'identità dell'uomo che ha corrotto il giudice. Le cose per Ridge si stanno per mettere male...

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.