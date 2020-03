Beautiful trame dal 30 marzo al 5 aprile 2020: Brooke teme che Ridge voglia separare Hope da Liam

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap americana per la settimana a cavallo tra marzo e aprile, rivelano che Brooke avrà davvero paura che Ridge sia d'accordo con il piano di Taylor mentre Bill e Katie sono sempre più vicini.

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della soap Beautiful per le puntate in onda da lunedì 30 marzo a domenica 5 aprile 2020 su Canale 5 sempre a partire dalle 13.40

Lunedì 30 marzo 2020: Un misterioso "cupido" organizza incontri tra Katie e Bill. I due si chiedono chi possa essere, ma poi decidono di soprassedere e di godersi la reciproca compagnia. Hope è dispiaciuta di veder soffrire Thomas ma soprattutto il piccolo Douglas, a cui si è profondamente affezionata.

Martedì 31 marzo 2020: Hope e Douglas stringono un patto: si prenderanno cura l'uno dell'altra. Bill e Katie intanto cercano di scoprire l'identità del loro cupido. Chi vorrà mai che loro due tornino insieme?

Mercoledì 1 aprile 2020: Hope e Thomas guardano insieme a Douglas alcune foto di Caroline, hanno intenzione di tenere vivo il ricordo del genitore, purtroppo, prematuramente scomparso. Katie e Bill intanto, scoprono che il piccolo Will è il “cupido misterioso”.

Giovedì 2 aprile 2020: Bill e Katie rivelano divertiti a Donna, Justin e Wyatt l’identità del cupido misterioso, si trattava del loro amato Will. Il bambino spera veramente che i suoi genitori tornino ad essere una coppia. Nel frattempo, nonostante abbia già rifiutato l'idea della ex moglie Ridge confessa a Brooke che Taylor vorrebbe che Hope si mettesse con Thomas. Forse anche lui inizia a valutare la situazione...

Venerdì 3 aprile 2020: Bill e Katie sostengono che Will abbia compreso meglio di tutti la forza del loro legame. Brooke chiede a Hope di salvare il suo matrimonio, di difendere il suo rapporto con Liam.

Sabato 4 aprile 2020: Brooke è molto preoccupata per Hope e chiede a Liam di far sentire desiderata e amata la moglie, più del solito. Intanto Quinn e Sally, già tese a causa delle dichiarazioni della Fuller, tornano a scontrarsi e stavolta in modo violento.

Domenica 5 aprile 2020: Sally dice a Quinn di essere molto innamorata di suo figlio Wyatt. La ragazza confessa alla Fuller di essere anche molto grata al ragazzo, che ha fatto di tutto affinché realizzasse il suo sogno. È infatti grazie a lui che la Spectra Fashion risorgerà dalle ceneri anche se non sarà nell'azienda di Bill ma in quella di Ridge.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.