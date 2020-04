Beautiful Trame dal 27 aprile al 2 maggio 2020: Zoe teme una confessione di Flo alle Logan!

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap per gli ultimi giorni di aprile, vedono Zoe seriamente in crisi, Flo è una Logan e la ragazza teme che ora sia pronta a confessare tutto alla sua nuova famiglia.

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della soap Beautiful per le puntate in onda dal 27 aprile al 2 maggio 2020 su Canale 5 sempre a partire dalle 13.40

Lunedì 27 aprile 2020: Thomas è sempre più determinato a conquistare Hope, ma la ragazza sta finalmente vivendo un riavvicinamento con Liam, suo marito.

Martedì 28 aprile 2020: Quinn non ha mai apprezzato Sally e per suo figlio preferirebbe una donna come Flo. E' per questo che per l'ennesima volta metterà in guardia Wyatt sulla lealtà di Sally, dicendogli di averla vista in atteggiamenti equivoci con Thomas.

Mercoledì 29 aprile 2020: Wyatt e Liam parlano della depressione di Hope e del momento buio vissuto da entrambi per la perdita della figlia, e Wyatt consiglia al fratello di andare a Parigi a trovare Kelly.

Giovedì 30 aprile 2020: Quinn si reca a casa di Wyatt e, senza mezzi termini, ordina a Sally di sparire dalla vita del figlio. Se il ragazzo infatti non è pronto a prendere una decisione definitiva, la Forrster e decisa ad intervenire affinché i due si lascino e Wyatt possa finalmente stare con Flo.

Venerdì 1 maggio 2020: Bill chiede a Katie di sposarlo, ma lei rifiuta. Probabilmente la Logan non si sente ancora pronta, nonostante le cose con lo Spencer vadano ormai a gonfie vele.

Sabato 2 maggio 2020: Zoe, saputo che Flo è una Logan e viene dunque considerata come parte della famiglia, teme che la complice riveli qualcosa sullo scambio di culle.Zoe tenta allora di convincere Brooke che Flo abbia come secondo fine la fama e la ricchezza dei Logan, ma lei non le crede.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.