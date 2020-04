Beautiful Trame dal 20 al 26 aprile 2020: Shauna diventa complice di Flo!

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap per l'ultima settimana di aprile, rivelano che la Fulton - pronta a difendere i vantaggi acquisiti dalla figlia - la convincerà a non confessare...

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della soap Beautiful per le puntate in onda da lunedì 20 a domenica 26 aprile 2020 su Canale 5 sempre a partire dalle 13.40

Lunedì 20 aprile 2020: Le sorelle Logan, Hope e Wyatt rimangono sconvolti quando scoprono che Shauna non sapeva della gravidanza di sua figlia Flo. La donna sembra davvero cadere dalle nuvole e i "nuovi parenti" si rendono conto di aver fatto una gaffe colossale. Tutti si chiedono se la ragazza avesse davvero intenzione di rivelare alla madre di essere rimasta incinta...

Martedì 21 aprile 2020: Flo è costretta a rivelare la verità a Shauna e le racconta di essere stata coinvolta da Reese nell'adozione di Phoebe, e che la vera madre della bambina è Hope. Shauna è sconvolta e preoccupata.

Mercoledì 22 aprile 2020: Liam, Ridge ed Eric apprendono che Flo è un nuovo membro della famiglia Logan, ma decidono di non comunicarlo a Steffy, almeno per il momento.

Giovedì 23 aprile 2020: Shauna è d’accordo con Flo: dovrà raccontare la verità a Hope. Ma prima che lo faccia, la Fulton vuole parlare con Quinn ed ascoltare cosa le consiglia l'amica.

Venerdì 24 aprile 2020: Shauna riflette bene sul da farsi e giunge alla conclusione che sia meglio non rivelare a Hope la verità, teme infatti le possibili conseguenze. Ora che Flo ha finalmente ritrovato la sua famiglia e può sfruttare tutti i vantaggi di essere una Logan, Shauna non vuole che sprechi questa occasione. Liam intanto, sente Hope ormai molto distante.

Sabato 25 aprile 2020: Hope si è molto legata a Thomas e Douglas e ha confessato al Forrester di aver allontanato da sé Liam affinché il ragazzo si senta libero di stare con Steffy e le sue figlie.

Domenica 26 aprile 2020: Ridge e Brooke sono molto colpiti da alcuni bozzetti che Thomas ha realizzato per la Hope For The Future. Thomas nel frattempo confessa alla sua ex Sally di amare Hope.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.