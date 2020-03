Beautiful Trame dal 16 al 22 marzo 2020: E' il funerale di Caroline e Hope e Thomas si avvicinano

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap americana per la terza settimana del mese di Marzo, vedono Thomas rientrare a L.A insieme a Douglas per il funerale di Caroline.

Lunedì 16 marzo 2020: Pare che un embolo abbia provocato la morte di Caroline. Adesso tutti si stringono intorno a Thomas e al bambino, Douglas, rientrarti a Los Angeles per celebrare le esequie della Spencer insieme ai loro cari.

Martedì 17 marzo 2020: La morte di Caroline sconvolge le famiglie Spencer e Forrester. Thomas è preoccupato per il futuro di Douglas, suo figlio è troppo piccolo per crescere senza una madre.

Mercoledì 18 marzo 2020: Hope accudisce Douglas con tanto amore. Le famiglie Forrester e Spencer si stringono accanto a Thomas e Douglas, nel tentativo di aiutarli a superare la tragica perdita.

Giovedì 19 marzo 2020: Ma tutta la famiglia è anche riunita per dare l'ultimo saluto alla amata Caroline, ricordandola con tanto affetto nel giorno del suo funerale.

Venerdì 20 marzo 2020: Taylor suggerisce a Thomas di fornire un supporto psicologico al piccolo Douglas. Thomas rivela che lui e Caroline non stavano più insieme.

Sabato 21 marzo 2020: Taylor inizia a riflettere sull'importanza "terapeutica" che Douglas potrebbe avere per Hope, così cerca di convincere Ridge a far mettere insieme Thomas e la giovane Logan, ma il Forrester non sembra condividere.

Domenica 22 marzo 2020: Ridge non concorda con Taylor sul fatto di far avvicinare Hope a Douglas. Nel frattempo, Hope, Douglas e Thomas trascorrono felici del tempo insieme. Hope, anche lei in lutto dopo la morte di Beth, riesce a comprendere perfettamente il dolore per la morte di Caroline.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.