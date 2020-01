Beautiful Trame dal 13 al 19 gennaio 2020: Steffy cade nella trappola di Reese e adotta Beth

Anticipazioni TV

Nelle anticipazioni della soap americana per la terza settimana del mese di gennaio, Steffy cade nella trappola di Reese e adotta la piccola Beth.

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della soap Beautiful riguardo alle puntate in onda da lunedì 13 a domenica 19 gennaio 2020 alle ore 13.40 su Canale 5:

Lunedì 13 gennaio 2020: Steffy è decisa ad adottare la figlia di Flo ma ha paura di ferire Hope, profondamente addolorata per la morte di Beth. Flo intanto chiede a Reese di rivelarle la verità sulla notte in cui nacque la piccola e di essere completamente sincero con lei. La ragazza vuole essere messa al corrente di tutto, prima di continuare a dare una mano al Buckingham.

Martedì 14 gennaio 2020: Flo, assalita dai dubbi, ha chiesto spiegazioni a Reese e lui decide di rivelarle tutta la verità. Comincerà a raccontare del "rapimento" e dello scambio di culle, giungendo poi a giustificarlo con le minacce degli strozzini, che puntano alla povera Zoe. Flo, sebbene sconvolta e riluttante, decide di non voltare le spalle all'amico e gli promette di continuare ad aiutarlo.

Mercoledì 15 gennaio 2020: Steffy e Taylor si recano all'appuntamento con Flo, per conoscere la sua bambina. Le due donne si innamorano immediatamente della piccola e Reese, che ha messo tutto nelle mani della sua amica, canta vittoria. Il suo piano sta riuscendo completamente.

Giovedì 16 gennaio 2020: Thorne dice a Katie di essere contento del fatto che Will passi molto tempo con Bill. Allo stesso tempo però le fa una ammissione che lascia preoccupata e sconvolta la Logan, ammette infatti di temere una storia d’amore stabile. Il Forrester è infatti ancora tormentato dagli incubi del suo passato, dalla morte di Darla a quella ancora più tragica di sua figlia Aly.

Venerdì 17 gennaio 2020: Hope è ancora devastata dal funesto evento che segnerà per sempre la sua vita. Il pensiero della bambina persa la sta logorando e trascinando in un vortice di depressione da cui sembra non riuscire a risalire. Intanto Flo ha fatto conoscere la "sua piccola" a Steffy e a Taylor ed è sicura di averle conquistate. La ragazza è però ancora tormentata dal racconto di Reese.

Sabato 18 gennaio 2020: Flo è riuscita a conquistare Taylor eSteffy che, ignare dell’orrenda trappola nella quale stanno cadendo, decidono di procedere con l’adozione della piccola che Reese ha proposto loro. Le due donne sono molto felici di essere riuscite a dare una sorellina a Kelly e sono entusiaste di accogliere la "nuova" Phoebe nella loro casa.

Domenica 19 gennaio 2020: Il piano di Reese è perfettamente riuscito ma l'uomo confessa a Flo di non essere fiero dello scambio di neonati. Dice però anche di essere stato costretto per salvare sua figlia Zoe, minacciata dai suoi strozzini. Il Buckingham ringrazia Flo per aver deciso di dargli una mano nonostante le abbia rivelato del suo subdolo inganno.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.