Beautiful Trame dal 10 al 16 febbraio 2020: Zoe è sul punto di confessare, ma poi...

Le anticipazioni della soap per la seconda settimana di febbraio rivelano che Zoe sarà sul punto di confessare, ma quando vedrà l'amore che Steffy dona a Phoebe si tira indietro.

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della soap Beautiful riguardo alle puntate in onda da lunedì 10 a domenica 16 febbraio 2020 alle ore 13.40 su Canale 5:

Lunedì 10 febbraio 2020: Sally propone a Hope alcuni suoi disegni per Hope for the Future. A casa di Reese, Florence manda un messaggio al dottore per informarlo della situazione: Zoe ha visto i documenti dell'adozione. Reese si fa prendere dal panico, sua figlia ha letto il nome di Steffy sulle carte e dunque sa del coinvolgimento del suo capo in questa losca questione. Flo insiste affinché il Buckingham convinca sua figlia a non interferire o rischia di scatenare l'inferno! Quando Flo chiude la cornetta trova Zoe alla porta: ha sentito tutto e pretende di conoscere la verità. A casa di Katie, Thorne ha qualcosa di cui parlare con sua moglie che la lascerà davvero sconcertata

Martedì 11 febbraio 2020: Zoe minaccia di andare da Steffy o dalla polizia. Flo, intimorita, confessa: "Tuo padre ha scambiato i neonati".Thorne sta maturando da tempo l'idea che il loro matrimonio sia stata una decisione affrettata e che per quanto tenga a Katie e Will, ora che la Logan si è rimessa in piedi e Bill è tornato a fare il padre, teme di essere di troppo.

Mercoledì 12 febbraio 2020: E' successo tutto molto velocemente e Katie ha bisogno di una spalla su cui piangere, Wyatt è li per lei e la Logan si confida. Ancora molto innamorata, cerca di giustificare Thorne, già tornato in Europa dopo la firma delle carte per il divorzio. Zoe è sconvolta nell'apprendere che la piccola data in adozione a Steffy è in realtà figlia di Hope! La ragazza riceve una chiamata da Londra, si tratta di suo padre. La ragazza conferma di conoscere la verità sullo scambio di culle e chiede di rivelarle tutti i dettagli. Reese promette che tornerà per spiegarle, ma supplica Zoe di non dire nulla a Steffy e Hope.

Giovedì 13 febbraio 2020: Bill gioca a fare il prestigiatore per il suo piccolo Will e intanto cerca di capire anche come recuperare i due figli maggiori. Zoe e Reese parlano della difficile scelta di quest'ultimo, ma il Buckingham tenta di farle capire che l'ha fatto per difendere la sua famiglia dalle minacce di alcuni pericolosi strozzini.

Venerdì 14 febbraio 2020: Zoe è sconvolta per ciò che ha fatto Reese: suo padre ha sottratto la bambina di Hope alla madre, facendole credere che fosse morta, per darla a Steffy. La ragazza riflette molto su cosa sia giusto fare e, seppur consapevole del rischio che corre suo padre, è tentata di raccontare tutta la verità.

Sabato 15 febbraio 2020: Zoe, prende coraggio, e accompagnata da Xander si reca a casa di Steffy con la scusa di conoscere la piccola. Il suo scopo è in realtà rivelare tutta la verità: Phoebe è la figlia di Hope. Ma quando arriva li, Zoe, vedendo l'amore riservato alla bambina, non ne ha il coraggio.

Domenica 16 febbraio 2020: Hope è molto depressa, nonostante gli sforzi non riesce a superare la tragica morte di Beth. E' in un momento di totale sconforto che inizia maturare il pensiero di essere di troppo. Confida così a sua madre che si sentirebbe in colpa se non lasciasse Liam libero di vivere con Steffy, Kelly e Phoebe.

