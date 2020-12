Beautiful: Trama Aggiornata Puntata di Oggi 28 dicembre 2020

Anticipazioni TV

Mediaset ha aggiornato le trame per le puntate di Beautiful in onda questa settimana. Vediamo dunque cosa accadrà nell'episodio della Soap Beautiful in onda Oggi su Canale 5.

Mediaset nei giorni di festa ha aggiornato le Trame della Soap Beautiful per le puntate in onda questa settimana. A partire da oggi siamo quindi costretti a rivedere le anticipazioni pubblicate per l'episodio del 28 dicembre 2020, pare infatti che prima di assistere alla inaspettata proposta di collaborazione di Thomas a Zoe Buckingham, saremo spettatori della furiosa reazione di Brooke di fronte alla scoperta del generoso gesto di Flo, ma soprattutto l'insofferenza di Ridge con l'intransigente Brooke. Pare infatti che la maggiore delle sorelle Logan non abbia nessuna intenzione di mostrarsi clemente con la Fulton, nonostante la ragazza abbia salvato la vita di sua sorella Katie.

Ridge cerca di convincere Brooke a perdonare Flo, nella Puntata di Beautiful del 28 dicembre 2020

Ridge chiede a Brooke di perdonare Flo per i suoi errori, visto che ha donato un rene per salvare la vita di Katie, ma lei è furiosa: Flo ha fatto del male a sua figlia e non merita il perdono. Ridge è stanco dell'intransigenza mostrata dalla moglie, prima nei confronti di suo figlio, ora di Flo; eppure la ragazza ha fatto un gesto tanto coraggioso e generoso. Il Forrester però sa di dover mantenere la calma e farla ragionare, sua moglie è severa, ma è una persona giusta e con un po' di pazienza riuscirà a farle cambiare idea.

Beautiful Anticipazioni: Brooke è furiosa, mentre Katie accetta di perdonare Flo

Katie ha chiesto di conoscere il suo donatore mentre Shauna, nell'altra stanza, ha convinto la figlia a mostrarsi alle Logan. E così la Dottoressa Davis ha accettato di presentare a Katie il suo angelo. Sono rimasti tutti a bocca aperta: Brooke si è infuriata, ma Katie non ha reagito allo stesso modo, per la minore delle Logan, per Donna e Bill, Flo si è meritata il perdono! Flo ha fatto la sua parte, Shauna ha ottenuto ciò che desiderava, ora tocca a Ridge riuscire a convincere l'unico membro della famiglia che continua a fare muro.

Beautiful Anticipazioni: Ridge riuscirà a convincere Brooke a mostrare clemenza?

Ridge povero illuso! Brooke non transige e nulla riuscirà a farle cambiare idea. Il Forrester non immagina che presto l'ira di Brooke tornerà ad abbattersi su suo figlio Thomas. Insomma la Logan non sembra disposta a perdonare nessuno della criminale combriccola dello Scambio di Culle e neppure suo marito potrà cambiare le cose, soprattutto se la linea seguita dal Forrester continuerà ad essere la stessa dell'odiata rivela Shauna.

Scopriamo le Anticipazioni di 28 dicembre 2020 al 3 gennaio 2021

