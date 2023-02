Beautiful, Terra Amara e Un Altro Domani Anticipazioni: Puntate di oggi 28 febbraio 2023

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e Un Altro Domani - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 28 febbraio 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara, e Un Altro Domani, che andranno in onda oggi, 28 febbraio 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir; per finire, alle 16.50, ci ritroveremo in Spagna, dove viaggeremo nel tempo...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 28 febbraio 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 28 febbraio 2023 - vedremo che Ridge e Taylor condivideranno dei momenti molto belli insieme e continueranno a ricordare il loro passato con affetto. I due sono sempre affiatati e tra loro potrebbe rinascere qualcosa. Intanto Brooke, ignara della novità che ha coinvolto il marito, si confiderà con Katie, alla quale racconterà tutto quello che è successo nei giorni precedenti e condividerà con lei il dolore per aver fatto infuriare il Forrester. La Logan non può minimamente sapere che presto dovrà fare i conti con un altro grande problema: la sua acerrima rivale, Taylor Hayes. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 28 febbraio 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 28 febbraio 2023 - il signore di Cukurova sta affrontando una faticosa traversata insieme a Zuleyha e al piccolo Adnan. Mentre i tre sono in fuga verso Berlino, la giovane si accorge che il bimbo scotta. Adnan ha la febbre alta, che anziché abbassarsi continua ad alzarsi. Demir, allora, capisce che è il caso di tornare indietro, dato che il figlioletto ha urgente bisogno di un dottore...Qui la trama completa di Terra Amara.

Un Altro Domani: Le Trame della puntata in onda oggi 28 febbraio 2023

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 28 febbraio 2023 - Julia cerca disperatamente una soluzione per chiudere il debito con Sergio e finalmente liberarsi dalle pressioni dell'ex. Sia Olga che Maria le stanno dando un gran mano ma Julia capisce che la sua unica speranza è un contratto di distribuzione nazionale. Purtroppo anticipazioni rivelano che nonostante gli sforzi l'affare non andrà in porto: Julia non riuscirà a chiudere il contratto! Qui la trama completa di Un Altro Domani.

