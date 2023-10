Beautiful, Terra Amara e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 31 ottobre 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 31 ottobre 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Terra Amara, che andranno in onda oggi, 31 ottobre 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir. Alle 16.40 invece voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 31 ottobre 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 31 ottobre 2023 - Brooke finirà per mettersi nei guai con le sue stesse mani. La Logan deciderà di non andare a fondo e di non mettere sotto torchio Ridge, nonostante abbia capito che il Forrester è turbato per qualcosa, che non le vuole dire. La bionda lascerà correre e si illuderà che il marito sia solo molto emozionato per quello che è accaduto alla figlia e che, per questo, sia così strano e assente. Intanto Finn e Steffy, rimasti soli a casa, si lasceranno andare alla passione, felici di essersi ritrovati e di essere di nuovo una famiglia. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 31 ottobre 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 31 ottobre 2023 - Demir inventa una scusa con Zuleyha e parte con Umit per un fine settimana romantico. Una volta giunti nella villa lussuosa che ha affittato per loro, l'imprenditore rassicura l'amante: presto, chiederà il divorzio alla moglie. Lo Yaman ha deciso che l'Altun resterà alla tenuta, dove ormai è la nuova signora e dove sta crescendo i loro figlioletti, mentre lui si trasferirà altrove, per iniziare da capo con la Kahraman... Qui la trama completa di Terra Amara.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 31 ottobre 2023

Nella puntata de La Promessa di oggi - 31 ottobre 2023 - Jana vorrà parlare con Manuel, dopo aver saputo che il ragazzo non vuole più volare. Intanto Simona, Candela e Lope cercheranno di far contento Curro, preparando il suo dolce preferito – le tartellette di mele – per festeggiare il suo diploma. Il loro sforzo darà i risultati sperati ma il giovane dovrà comunque subire l’ennesimo attacco di Lorenzo. Intanto Lope racconterà a Simona che Candela è turbata da una lettera anonima, scritta da qualcuno che dice di conoscere il suo passato. La cuoca non batterà ciglio e anzi sembrerà sapere a cosa si riferisce il misterioso mittente. Che misteri si nascondono nelle cucine della tenuta? Qui la trama completa de La Promessa.

