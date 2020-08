Beautiful sospeso: Stop da Oggi, la soap ferma per Tre Settimane!

Anticipazioni TV

Mediaset sospende l’appuntamento giornaliero con Beautiful su Canale 5, per lasciare spazio ad un doppio appuntamento con Una Vita.

Cambia la programmazione estiva delle reti Mediaset e Beautiful sarà sospeso a partire da oggi, lunedì 3 agosto 2020. L’appuntamento giornaliero con la soap opera riprenderà a partire dall’ultima settimana di agosto, con gli intrighi delle famiglie Forrester e Spencer.

Palinsesti estivi Mediaset: Beautiful ferma, appuntamento lungo per Una Vita

Beautiful si prende una pausa. La soap opera più longeva della rete Mediaset sarà sospesa a partire da oggi, lunedì 3 agosto 2020. Durante la stagione estiva, infatti, il Biscione ha scelto di dare più spazio a Una Vita con un doppio appuntamento, che andrà in onda su Canale 5 a partire dalle 13.40.

I fan dell’amatissima soap americana non devono disperare. Beautiful ritornerà nel corso dell’ultima settimana d’agosto, con le nuove puntate incentrare sugli intrighi, gli amori e i tradimenti della famiglia Forrester e della famiglia Spencer.

Beautiful: dove eravamo rimasti...

Nel corso dell'ultima puntata della stagione estiva, Liam e Steffy hanno trascorso insieme una notte di passione e, sebbene la Forrester sia felice del riavvicinamento all'ex marito, l'ombra di Hope aleggia sulla coppia. A spingere Liam ad abbandonarsi a Steffy è stato il complotto ordito da Thomas, che ha drogato il drink dell'uomo, così da sbarazzarsi del suo rivale più pericoloso e cercare di conquistare Hope.

Beautiful, ecco cosa vedremo nelle prossime puntate della soap

Nelle nuove puntate di Beautiful, in onda dalla fine di agosto 2020 su Canale 5, vedremo Thomas raggiungere finalmente il suo obiettivo e sposare Hope. Il matrimonio tra la Logan e il Forrester crea grande malumore in Liam che, tuttavia, si dovrà accontentare di essere vicino alla sua ex moglie in veste di consigliere.

Gli intrighi del malefico figlio di Ridge, tuttavia, potrebbero non rimanere a lungo impuniti: qualcuno conosce il suo segreto e potrebbe decidere di rivelarlo a tutti. Le nozze tra Hope e Thomas scateneranno una faida tra Brooke e Ridge, che vogliono proteggere i propri figli ad ogni costo.

Le nuove e coinvolgenti puntate dell’amata soap americana andranno in onda a partire dalla fine di agosto, e non mancheranno colpi di scena e sconvolgenti.

