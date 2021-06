Beautiful: Rick Forrester presto nel cast di una famosa serie. Ecco quale...

Anticipazioni TV

Dalla famosa soap ad un'altrettanto famosa serie: l'incredibile svolta nella carriera dell'attore che interpreta Rick Forrester!

L'impeccabile Rick Forrester che affronta un'orda di zombie? Impossibile! O forse no.

Beautiful: Rick Forrester presto in The Walking Dead

Il 23 agosto 2021, negli Stati Uniti, andrà in onda su Fox l'attesissima prima puntata dell'undicesima stagione di The Walking Dead. I fan di Beautiful che la seguiranno resteranno sorpresi nel vedere che c'è una new entry nel cast: si tratta di Jacob Young, l'attore che ha sempre vestito i panni di Rick Forrester nella suddetta soap. Ciò che sappiamo è che nella serie TV di successo di genere horror del 2010 ideata da Frank Darabont, Young interpreterà il personaggio di Deaver. Oltre a lui, però, nel cast di quest'ultima ci saranno anche altri due nuovi ingressi degni di nota: Margot Bingham di New Amsterdam e Micheal James Shaw di Blood & Treasure.

Beautiful: La carriera di Jacob Yong

In Beautiful, dal 1997 al 1999, Jacob Young è stato il primo interprete adulto a calarsi nei panni del figlio di Brooke Logan ed Eric Forrester, appunto Rick Forrester. Tale ruolo lo ha reso celebre in tutto il mondo, ed in più gli ha permesso di vincere un Emmy come miglior giovane attore in una serie drammatica. Per dodici anni, però, Young è rimasto lontano dal set della soap, e, durante questo periodo, ha recitato in General Hospital e All my children, due serie TV americane. A partire dal 2011, Rick ha fatto il suo ritorno alla Forrester Creations, dove rimarrà fino 2018. Tra il 2019 ed il 2020, infatti, l'interprete che dà il volto al suddetto personaggio ha ottenuto delle parti in altre pellicole, ed in altre serie televisive. Ora, siamo impazienti di vederlo passare dalla lussuosa casa di moda di Beautiful agli scenari apocalittici, in cui dovrà destreggiarsi con le armi e tra gli zombie, di The Walking Dead. Come se la caverà?

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.