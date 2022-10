Beautiful: Pio e Amedeo sul set della Soap Americana con Eric e Brooke. Ecco il VIDEO

Anticipazioni TV

Beautiful e Pio Amedeo insieme? È possibile. Il duo comico foggiano, protagonista di Emigratis, è arrivato a Los Angeles e ha recitato sul set della Soap Americana, in onda su Canale5. I due hanno riservato una sorpresa per tutti i fan della famiglia Forrester. Scopriamo cosa è successo.

Pio e Amedeo sul set di Beautiful? È successo! I due irriverenti protagonisti di Emigratis – in onda ogni mercoledì su Canale5 – si sono catapultati nel mondo delle Soap. Ma cosa è successo davvero nella puntata di ieri, 12 ottobre 2022? Scopriamolo insieme e vediamo cosa hanno combinato con Eric Forrester e Brooke Logan.

Beautiful: Pio e Amedeo sono i figli di Eric Forrester

Beautiful è forse la Soap più famosa al mondo. Forse per questo Pio e Amedeo non hanno resistito al fascino di recitare sul suo set e diventarne protagonisti per un giorno. Nella puntata di Emigratis, andata in onda ieri – 12 ottobre 2022 – su Canale5, il duo ha calcato il set della Soap, con un divertente siparietto, insieme a John Mcook, alias Eric Forrester. Pio e Amedeo hanno scoperto con grande stupore di essere figli del capostipite della famiglia Forrester e di Stephanie. Una divertente finzione, che ha fatto ridere gli spettatori affezionati sia ai due comici foggiani che alle vicende della famosa casa di moda di Los Angeles. Ecco il video:

La conquista dell’America è appena iniziata: rivedi la puntata di #Emigratis #LaResaDeiConti quando vuoi su Mediaset Infinity! 😎🇺🇸 Pubblicato da Emigratis su Giovedì 13 ottobre 2022

Beautiful: Pio e Amedeo a casa di Brooke Logan

E dopo aver scoperto di essere figli di Eric Forrester, Pio e Amedeo hanno voluto dare la notizia a Brooke Logan. I due hanno raggiunto, a casa, l'attrice Katherine Kelly Lang, purtroppo lontana dal set a causa di una brutta caduta da cavallo. Nessuno dei due comici ha potuto resistere al fascino della letale Brooke Logan ma è stato soprattutto Amedeo a cedere... con un bacio!