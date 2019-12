Beautiful non va in onda: da oggi la soap si prende una pausa per Natale

Anticipazioni TV

Beautiful va in vacanza e torna il 7 gennaio. Ecco dove eravamo rimasti e cosa ci aspetta nel 2020.

Da oggi, lunedì 23 dicembre 2019, Beautiful si prende una vacanza. La soap americana, in onda su Canale5 va in pausa per queste vacanze Natalizie 2019. Le vicende della casa di moda più lussuosa di Los Angeles riprenderanno dopo la Befana, martedì 7 gennaio e per scoprire cosa accadrà ai suoi protagonisti nel 2020, dobbiamo dunque aspettare di mettere via albero, presepe e lucine.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Facciamo subito un sunto di quello che è successo nelle puntate precedenti. È un momento molto triste per Liam e Hope. I due hanno perso la loro bambina e sono inconsolabili. Tutti in famiglia si adoperano per far tornare loro il sorriso ma il momento è troppo difficile. Brooke cerca di tirare su il morale della figlia, consapevole che la ragazza – oltre a quello del marito – ha bisogno di un supporto. Suggerisce quindi alla ragazza di rivolgersi a un gruppo di supporto, per evitare che cada in depressione. Liam invece, più forte, trova conforto in Steffy e nella piccola Kelly. Lo Spencer vuole passare più tempo possibile che la sua unica figlia ed esorta la sua ex moglie ad accelerare le pratiche dell’adozione, per darle una sorellina.

Taylor ha fatto la conoscenza di Flo, una giovane ragazza – ospite di Reese – in cerca di qualcuno a cui dare in adozione la sua piccola. La Hayes viene convinta a chiedere a Steffy di prendere in considerazione questa opportunità ma la dottoressa è ignara di essere finita in una vera e propria truffa. Ha avuto inizio il cosiddetto “scambio di culle”, che terrà banco per molto tempo nelle puntate di Beautiful. Flo infatti non è altri che una vecchia amica del Buckingham, a conoscenza dei suoi problemi finanziari e assolutamente non imparentata con la bambina.

Beautiful cosa succederà a gennaio 2020

Dopo le vacanze natalizie, la soap riprenderà da dove si era interrotta. Taylor proporrà a Steffy di adottare la bambina di Flo e la Forrester finirà per accettare. Intanto a casa di Ridge ritornerà Thomas, distrutto dopo la morte di Caroline e con il piccolo Douglas al seguito. Il ragazzo ribalterà tutti gli equilibri, già precari – all’interno della sua famiglia allargata. Le anticipazioni ci hanno già rivelato che il giovane finirà per innamorarsi di Hope e che lei, ormai sconsolata e con un forte desiderio di maternità, finirà per legarsi al figlio di Caroline. Lo scambio delle culle diventerà un affare fin troppo grande da gestire con facilità e dovrà passare molto tempo prima che si scopra che la figlia di Florence è in realtà la piccola Beth!

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.