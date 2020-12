Beautiful, le Trame e i Momenti più importanti del 2020: Ecco cosa è successo nella Soap nell'ultimo anno

Anticipazioni TV

Beautiful, ripercorriamo quanto accaduto nel corso del 2020: i momenti salienti e le trame più coinvolgenti di questo ultimo anno.

Le puntate della soap Beautiful andate in onda in Italia a partire Gennaio 2020, sono tutte concentrate sull'intricata vicenda dello scambio di culle. Ripercorriamo dunque le Tappe di questa drammatica storyline che vede vittime inconsapevoli: Hope Logan, Liam Spencer e Steffy Forrester.

Beautiful 2020: Entra in scena Reese Buckingham, è l'inizio della storyline dello Scambio di culle!

Tutto avrà inizio con l'arrivo di Reese Buckigham il problematico padre di Zoe. L'uomo, carico di debiti e perseguitato dagli strozzini che minacciano sua figlia, vede nel difficile parto di Hope un'occasione per racimolare la somma necessaria a salvarlo dai guai. Hope partorirà da sola sull'Isola di Catalina, una tempesta impedirà infatti a Liam di raggiungerla in tempo per assistere alla nascita della sua bambina, a seguirla durante le difficili fasi del travaglio sarà proprio Reese. Si tratterà di una gravidanza complicata e sofferente, tanto che la povera Hope perderà i sensi, risvegliandosi solo dopo la nascita della piccola. Sarà allora che, raggiunta da Liam, scoprirà che la piccola Beth non ce l'ha fatta.

Beautiful 2020: Liam e Hope cadono nella trappola di Reese. Lui da in adozione la loro Beth

Liam e Hope non immaginano di essere in realtà caduti nella trappola del cinico Reese che ha sottratto la bambina alla coppia nella speranza di racimolare del denaro dandola in adozione. Il dottore ha già individuato un possibile "acquirente", la fragile Taylor. L'ex signora Forrester entrerà subito in sintonia con il Buckigham e a lui confiderà la sua preoccupazione per la difficile situazione della figlia Steffy e del desiderio della ragazza di dare una sorella a Kelly. Al medico non resterà altro che trovare una finta madre da presentare alle donne in occasione della firma dei documenti di adozione. Chi meglio di Flo Fulton, può reggergli il gioco? Una giovane squattrinata in cerca di denaro proprio come Reese e soprattutto infatuata dell'uomo.

Beautiful 2020: Zoe si allea con Flo e Reese

Flo accetta di fingersi la madre della bambina e i due insieme stabiliscono i prezzo della "compravendita" che le Forrester accettano senza batter ciglio. Portate a termine con successo le pratiche di adozione Reese salda il debito e scompare. Flo avrebbe dovuto fare altrettanto, ma allettata dalla vita losangelina resta e si fa incautamente scoprire da Zoe, figlia di Reese. La modella è combattuta, vorrebbe raccontare tutto, ma teme per suo padre e, quando Flo le racconta di come il povero Reese abbia tentato di tenerla al sicuro, cede e accetta di mantenere il segreto.

Beautiful 2020: Shauna scopre dello Scambio di culle, ma tace!

Ma Flo e Zoe non saranno brave a tenere il segreto, una terza persona scoprirà dello scambio di culle, la madre di Flo: Shauna. Quando la donna verrà a sapere del crimine commesso sarà troppo tardi per fare un passo indietro, l'esame del Dna ha infatti accertato che Flo è figlia di Storm, tornare indietro significherebbe per la ragazza perdere tutti i privilegi derivanti dall'essere una Logan. Flo e Hope sono cugine e la figlia di Brooke è felice di poter instaurare un rapporto con la consanguinea al punto da confidarsi con lei e addirittura assumerla alla Forrester. Intanto il matrimonio tra Hope e Liam si sta incrinando, la Logan ama suo marito ma è convinta che il suo posto sia accanto a Steffy madre delle sue bambine Kelly e Phoebe (in realtà Beth)

Beautiful 2020: Thomas usa Douglas per arrivare a Hope, intanto anche Xander scopre la verità

Thomas, torna a Los Angeles dopo la morte di Caroline e scopre che Hope, di cui è infatuato da molti anni, sta vivendo un momento buio, in lotta con l'inappagato desiderio di maternità e l'amore per suo marito Liam. E' sulla fragilità della ragazza che il Forrester punterà per dividere definitivamente la coppia: lui ha Douglas, e il piccolo - rimasto orfano - ha bisogno di una madre. Il Forrester inizierà dunque a manipolare la Logan sfruttando il suo innocente bambino. Thomas per fortuna non sa nulla dello scambio di culle, ma un'altra persona purtroppo lo scoprirà presto, si tratta di Xander, fidanzato di Zoe. Il ragazzo si rivelerà un osso duro da convincere, soprattutto quando Flo, rosa dai sensi di colpa, inizierà a vacillare. L'idea che Zoe possa finire in galera frenerà però l'Avant, mentre la Fulton invece, ormai una mina vagante, esploderà raccontando tutto a Thomas. La ragazza nutirà infatti la speranza che il Forrester possa aiutarla a confessare.

Beautiful 2020: Emma muore! Flo decide di confessare...

Flo ha fatto male i suoi conti, Thomas diventerà infatti un tenace custode del segreto e sarà pronto a tutto per evitare che venga fuori, anche uccidere la povera Emma, ultima in ordine di tempo ad aver scoperto dello scambio di culle. Con la Barber fuori da i giochi, il Forrester potrà portare a compimento il suo piano: fare sua Hope. Aiutato dal piccolo Douglas convincerà infatti la ragazza a sposarlo, ma una Flo, ubriaca e pentita, rischierà di mandare tutto a monte e far scoprire il loro terribile "segreto".

Beautiful 2020: L'inaspettata rivelazione del piccolo Douglas

Tutti abbiamo sperato in una confessione della giovane in occasione delle nozze, purtroppo vi informiamo che questo non è avvenuto, in compenso i due complici, Thomas e Flo, hanno litigato convinti che nessuno li ascoltasse. Thomas ha minacciato Flo, dicendole di mantenere il segreto su Hope o si troverà ad affrontare spiacevoli conseguenze. Liam ha ascoltato tutto e il sospetto lo ha spinto ad indagare, purtroppo con scarsi risultati. A venire in soccorso del ragazzo però, è qualcuno di davvero inaspettato: stiamo parlando di Douglas! Sarà infatti il bambino a far saltare fuori la storia dello scambio di culle e, la sua ingenua confessione, avrà un effetto domino.

Beautiful 2020: Steffy deve dire addio alla sua bambina. Flo finisce in prigione...

Steffy verrà informata della truffa di cui è stata vittima insieme a Liam e Hope. Nonostante l'iniziale resistenza, la Forrester sarà costretta a riconsegnare la piccola Beth a Hope. Oltre alla bambina, Steffy perderà anche Liam, il ragazzo infatti tornerà con la Logan: Liam e Hope potranno quindi riunire la loro famiglia. Anche Douglas si trasferirà a Villa Forrester, Thomas smascherato infatti, si darà alla fuga. Mentre Ridge cerca una scappatoia per salvare suo figlio, Flo finisce in carcere. Maggiore clemenza verrà invece riservata a Zoe e Xander, i due verranno semplicemente cacciati dalla Forrester.

Beautiful 2020: Gli errori di Ridge decretano la fine del suo matrimonio con Brooke

La permanenza in prigione di Flo non sarà lunga, Ridge, pronto a salvare suo figlio, stringerà un patto con le Fulton. Quando Brooke scoprirà che Flo è uscita di prigione e che il responsabile è Ridge, tra i due sarà guerra aperta. Un aspro litigio con la Logan spingerà il Forrester ad ubricarsi fino a perdere i sensi. Per sua fortuna - o sfortuna - Shauna sarà pronta a soccorrerlo. La donna, approfittando dello stato di incoscienza dello stilista, si infilerà nel letto accanto a lui e lo bacerà. Thomas intanto, tornato a casa, ha un confronto con la matrigna che lo vuole lontano da Douglas, da Hope e dalla Forrester Creation. I due avranno un duro faccia a faccia e Brooke finirà per schiaffeggiarlo, ma Thomas non si lascerà ne intimorire, ne scoraggiare. Scoperta infatti la compromettente avventura del padre, farà in modo che Brooke venga a sapere tutto, decretando così la fine del matrimonio di Brooke e Ridge.

Beautiful 2020: Flo salva la vita di Katie e ottiene il perdono della famiglia, ma Brooke non ci sta!

Già provata dal presunto tradimento di Ridge, Brooke si troverà a fronteggiare un'altra preoccupante situazione: Katie finirà in ospedale, dove le verrà diagnosticata una grave disfunzione ai reni. L'unica speranza di Katie è trovare un donatore, purtroppo nessuno dei familiari risulta essere compatibile. La situazione è disperata, ma proprio quando ogni speranza sembrerà ormai perduta, spunta fuori un anonimo benefattore che salva la vita di Katie. La gratitudine di Brooke però non durerà a lungo, quando infatti verrà svelata l'identità del donatore, la Logan si troverà a dover fronteggiare una guerra enorme tutta da sola. A donare il rene a Katie è stata Flo, per lei arriverà finalmente il perdono da parte di tutti, anche di Wyatt, solo Brooke non vorrà saperne: i criminali protagonisti dello Scambio di Culle devono pagare e la Logan pretende la sua vendetta!

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40.