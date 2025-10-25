Beautiful, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 25 ottobre 2025

Anticipazioni TV

Beautiful: scopriamo insieme cosa succederà nella puntata del 25 ottobre 2025

Nella puntata di Beautiful in onda oggi - 25 ottobre 2025 - Steffy chiederà a suo padre e suo fratello di lasciare che sia lei a parlare da sola con Finn affinché si chiariscano faccia a faccia. Il dottore non riuscirà nemmeno ad ascoltare le giustificazioni di sua moglie e continuerà ad accusarla di essere l’assassina di sua madre e di avere le mani sporche del suo sangue. La Forrester, in lacrime e ancora sconvolta, continuerà a ribadire di aver agito solo per legittima difesa ma a nulla varranno le sue parole. Possibile che Sheila Carter sia riuscita a separare suo figlio dalla moglie grazie alla sua morte? Qui la trama completa di Beautiful.

La forza di una donna: ecco le Anticipazioni delle puntate di oggi 25 ottobre 2025

Nelle puntate de La forza di una donna di oggi - 25 ottobre 2025 - Bahar si accorge che è giunto il momento di andare oltre. Intanto, Yeliz annuncia di aver ottenuto un colloquio di lavoro. Sarp, invece, invia ad Enver una busta con un telefono ed un biglietto con la richiesta di farlo avere alla prima moglie, che dovrebbe richiamarlo al più presto. Il sarto, sospettoso, compone il numero in prima persona e a rispondere è proprio il genero. Nel frattempo, il piccolo Doruk sta iniziando a mostrare i primi segnali di gelosia nei confronti dei fratellastri. Parallelamente, Piril si sta infuriando con Sarp, perché quest'ultimo ha salvato il numero di Bahar come "Mia Bahar". La giovane ha una crisi di nervi. Infine, la protagonista decide di mettersi alla ricerca di un nuovo impiego... Qui la trama completa de La Forza di Una Donna.

La Promessa: ecco la Trama della puntata di oggi 25 ottobre 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 25 ottobre 2025 - Maria cercherà di fermare Samuel e di parlare del loro bacio, che non può e secondo lei non deve essere dimenticato. Il sacerdote però tenterà di sviare e pensare alla sua partenza. Intanto Cruz continuerà a cercare il traditore che ha messo lei e la sua famiglia in pericolo ma dovrà guardarsi le spalle da Leocadia, con cui tenterà di fare pace ma senza grande successo. Qui la trama completa de La Promessa.

