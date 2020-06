Beautiful, Hope & Liam: dal primo incontro al divorzio. Ecco 10 momenti decisivi della loro storia!

Anticipazioni TV

Dal primo incontro al divorzio, tutti i momenti importanti e decisivi della lunga storia d'amore tra Hope e Liam, purtroppo ormai al capolinea.

Hope e Liam sono vicini alla rottura. Le trame delle puntate di Beautiful in onda in Italia questa settimana - dall'8 al 13 giugno 2020 - si concentrano proprio sulla fine di questa lunga e travaglia storia d'amore; Hope Logan ha infatti deciso di chiedere il divorzio e vi anticipiamo che Liam, impotente, sarà costretto ad accettare la decisione della moglie. In attesa di assistere all'episodio in cui la coppia siglerà la fine della relazione con la firma dei documenti del divorzio, ripercorriamo tutta la storia d'amore tra Hope e Liam: 10 momenti decisivi, dal primo incontro alla rottura.

Beautiful: Hope e Liam si innamorano, Amber si mette in mezzo

Hope Logan stringe amicizia con Liam Cooper, il ragazzo si è trasferito a Los Angeles in cerca del suo padre biologico. È proprio la sua nuova amica Hope a dargli una mano a trovare Bill Spencer. I due presto si innamorano, ma purtroppo Amber Moore è in agguato. Amber sostiene infatti di essere incinta del bambino di Liam. La storia d'amore tra Liam e Hope inizia a vacillare, date le circostanze, si rendono conto della difficolta di stare insieme. Tutto fortunatamente si sistema quando lo Spencer junior scopre che Amber ha mentito.

Beautiful: Hope, intrappolata nella funivia, vede Liam sposare Steffy!

Hope e Liam sono finalmente fidanzati, tutto sembra andare a gonfie vele, ma l'infedeltà di Liam manda a monte la storia. Dopo aver visto lo Spencer baciare Steffy, Hope esce di scena lasciando l'anello di fidanzamento alla casa sulla scogliera. Poi però, pentita per il gesto affrettato e decisa a riprendersi Liam, lo segue fino ad Aspen. Purtroppo arriva tardi: Hope, intrappolata in una cabina della funivia, vede Liam sposare Steffy.

Beautiful: Bill cerca di impedire la rottura tra Liam e Steffy

Le strade di Hope e Liam si incrociano di nuovo in occasione di un viaggio a Cabo San Lucas, dove Liam è in vacanza con Steffy e Hope con Thomas Forrester; i due finiscono per baciarsi! La fiamma si è riaccesa e Liam vuole lasciare Steffy per stare finalmente con la Logan, ma a metterci lo zampino questa volta è Bill: Liam rimane con Steffy dopo che Bill falsifica i risultati di una risonanza magnetica e chiede al ragazzo di accontentare il desiderio di un padre malato rimanendo con la Forrester. Fortunatamente Bill viene smascherato e Liam può coronare il suo sogno d'amore: rompe con Steffy e decide di sposare Hope.

Beautiful: Hope e Liam progettano un matrimonio in Italia

Steffy impedisce il matrimonio di Hope e Liam, lo Spencer è infatti ancora sposato con la Forrester e finché non avrà ottenuto il divorzio non potrà sposare la Logan. Nonostante il "contrattempo" Liam e Hope vanno a vivere insieme, la ragazza però entra in crisi e inizia a soffrire d'ansia: non riesce ad accettare l'idea di stare con un uomo sposato. Hope diventa presto dipendente dagli ansiolitici, ma grazie alla terapia affronta un percorso di recupero e riesce ad uscirne. Finalmente Hope e Liam, liberi da impedimenti, possono sposarsi e progettano di farlo in Italia.

Beautiful: Liam e Hope si sposano, ma le cose presto precipitano

Il matrimonio di Hope e Liam rischia di fallire a causa delle manipolazioni di Steffy, ma alla fine Hope la vince e - nella splendida cornice pugliese - pronuncia finalmente l'atteso Sì. Purtroppo la serenità dei due sposi viene presto turbata dal video di una bacio tra Liam e Steffy prima della cerimonia. Hope però, non ha intenzione anche questa volta, di farsi rubare Liam. Il piano di Steffy sembra dunque andare a monte, Hope infatti, incurante del video, propone al marito di riconfermare le promesse con una cerimonia a Los Angeles. Ma Liam, immancabilmente, la delude: si presenta all'altare con i capelli tinti e un nuovo tatuaggio. Hope, scoperta la notte di baldoria trascorsa con Steffy, lo caccia.

Beautiful: Steffy è incinta, Hope fa un passo indietro

Hope non ha rinunciato a Liam, nonostante lui sembri aver preferito Steffy. Aiutata da Brooke, Hope mette in piedi un piano per incastrare Liam e mettere fuori gioco Steffy: dopo aver convinto Steffy a prendersi un po' di tempo lontana dalla casa sulla scogliera, Brooke organizza, proprio lì, una cerimonia per Hope e Liam. Liam viene dunque incastrato e si trova costretto a sposare Hope, a sorpresa però sopraggiunge Steffy con la notizia che è incinta. Hope, a quel punto, rinuncia ed esorta Liam a stare con la madre di suo figlio.

Beautiful: Hope fugge con Wyatt

Steffy perde il bambino e si trasferisce all'estero, a quel punto Liam si riavvicina ad Hope. Wyatt però, invaghito della Logan, gli mette bastoni tra le ruote. Quando Hope vede Liam, prima del loro imminente matrimonio, parlare con Steffy, decide infatti di prendere un aereo con Wyatt e fugge con lui alle Hawaii.

Beautiful: Hope sposa Wyatt

I due fratelli sono in lotta per Hope, ed è la Logan a decidere. La ragazza preferisce Liam a Wyatt e accetta di sposarlo in cima alla Torre Eiffel a Parigi, ma Quinn si mette in mezzo e fa fallire le nozze così da favorire suo figlio. Wyatt infatti, grazie al provvidenziale aiuto della Fuller, va a segno e sposa Hope al posto di Liam. Quando però Hope perde il bambino, decise di dire addio al suo matrimonio e a Los Angeles. Prima di partire rivela a Liam di aver sempre amato lui.

Beautiful: Hope aspetta un bambino da Liam

Hope tornata da Milano scopre della rottura tra Liam e Steffy: la Forrester, prima di scoprire di essere incinta, ha trascorso una notte d'amore con Bill Spencer. Hope consola Liam e lui le chiede di sposarlo, quando però Wyatt smaschera Bill e rivela a Liam che Steffy non ha davvero una storia con Bill, Hope decide di rinunciare alle nozze ed esorta Liam a stare accanto a Steffy e alla sua bambina, Kelly. Presto però le cose cambiano, anche Hope scopre di essere incinta di Liam...

Beautiful: Dopo l'aborto Hope spinge Liam tra le braccia di Steffy

Steffy è pronta a farsi da parte: Liam ama Hope ed è giusto che stia con lei e la bambina in arrivo. Hope e Liam si sposano. Purtroppo una tragica perdita mette presto in crisi il matrimonio: Hope, sola sull'isola di Catalina, partorisce un bimbo morto. Hope a quel punto cade in depressione e diventa facile preda di Thomas. Il matrimonio con Liam si avvicina alla fine, la ragazza spinge affinché lo Spencer stia con Steffy e le sue piccole, Steffy ha infatti inconsapevolmente adottato la figlia di Hope. La Logan e lo Spencer finiscono per divorziare.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40.