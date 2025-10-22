Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 22 ottobre 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Forbidden Fruit e La forza di una donna - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 22 ottobre 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa, che andranno in onda oggi, 22 ottobre 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire le avventure e le disavventure di due sorelle, Zeynep e Yildiz. In seguito, alle 16:10, incontreremo la coraggiosa Bahar. Per finire, alle 19.40 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 22 ottobre 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 22 ottobre 2025 - Steffy l’ha fatto davvero, ha ucciso Sheila e ora la sua vita cambierà per sempre. La Forrester scoprirà dai paramedici che per la Carter non c’è nulla da fare, è morta sul colpo. La ragazza dovrà rispondere alle tante domande che la polizia comincerà a farle e si difenderà a spada tratta dicendo di aver colpito la donna per legittima difesa, dopo che lei si è introdotta in casa sua per farle del male. Intanto Deacon, ignaro di tutto, confiderà a Liam di aver cercato di allontanarsi da Sheila ma di essere stato come risucchiato dalla rossa, con cui condivide un torbido passato da rimediare e con cui spera di creare un futuro radioso. Finn invece tornerà a casa e troverà una scena raccapricciante, che lo farà spaventare moltissimo... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Forbidden Fruit: Trama dell'episodio di oggi 22 ottobre 2025

Nella puntata di Forbidden Fruit di oggi - 22 ottobre 2025 - Zeynep scopre che Ender ed Alihan hanno richiesto l'affidamento esclusivo di Erim. La giovane pensa che l'amato si stia costruendo una nuova famiglia con la moglie, e che quindi farebbe bene a rassegnarsi. Per svagarsi, Zeynep organizza una serata con gli amici di Bursa. Yildiz ne approfitta per invitare Bircan, l'ex di Kemal, alla quale affiderà un compito molto importante... Di che si tratterà? Qui la trama completa della puntata di Forbidden Fruit.

La forza di una donna: Anticipazioni del 22 ottobre 2025

Nella puntata de La forza di una donna di oggi - 22 ottobre 2025 - Munir è stato spietato con Bahar: le ha fatto vedere un video in cui ci sono i piccoli Nisan e Doruk insieme ad un perfetto sconosciuto. Il braccio destro di Suat ha messo la ragazza sull'attenti, consigliandole di andare via senza fare scenate, per il bene dei figlioletti. Questo gesto intimidatorio serve per farle capire di non potersi dire al sicuro, e che quindi farebbe meglio a starsene zitta e buona... Qui la trama completa della puntata de La forza di una donna.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 22 ottobre 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 22 ottobre 2025 - il momento degli addii arriverà inesorabile e nessuno potrà impedire che questo accada. Pia deciderà di lasciare Don Ricardo, disillusa che la loro relazione possa andare avanti ma soprattutto al corrente del fatto che il maggiordomo teme di essere ancora innamorato di sua moglie e glielo ha rivelato. Intanto Padre Samuel informerà la servitù di essere in procinto di lasciare la tenuta e che, probabilmente, verrà trasferito molto lontano. Come la prenderà Maria? Alonso chiederà a Don Romulo di aiutarlo in questo momento molto difficile, stilando una lista di possibili licenziamenti qualora la situazione di facesse ancora più drammatica... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

