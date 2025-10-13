Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 13 ottobre 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Forbidden Fruit e La forza di una donna - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 13 ottobre 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa, che andranno in onda oggi, 13 ottobre 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire le avventure e le disavventure di due sorelle, Zeynep e Yildiz. In seguito, alle 16:10, incontreremo la coraggiosa Bahar. Per finire, alle 19.40 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 13 ottobre 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 13 ottobre 2025 - Sheila ha cambiato idea e no, non lascerà Los Angeles e Deacon. La Carter riprenderà il suo posto a Il Giardino e confesserà allo Sharpe di non volersi arrendere e di voler combattere per il loro amore. Convinceranno Hope insieme e faranno capire a lei e alla famiglia Forrester quanti cambiamenti ci siano stati in questi anni. Ma la rossa dovrà vedersela con Steffy, che di perdonarla non ha intenzione. La Forrester si troverà a parlare della sua acerrima nemica (e purtroppo suocera) con Liam a cui confesserà di essere ancora preoccupata. E purtroppo per lei i suoi incubi torneranno a essere realtà poco dopo… Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Forbidden Fruit: Trama dell'episodio di oggi 13 ottobre 2025

Nella puntata di Forbidden Fruit di oggi - 13 ottobre 2025 - Yildiz irritata dal comportamento di Kemal, sta cercando di dimenticarlo. Intanto, lui sta convincendo Zehra a prendersi del tempo per organizzare nel miglior modo possibile le loro nozze. Halit, invece, sta informando Kemal che il suo matrimonio con la figlia verrà celebrato entro due giorni. Nel frattempo, Dundar raggiunge casa di Zeynep per una cena romantica. Presto, però, i due vengono interrotti da Alihan... Qui la trama completa della puntata di Forbidden Fruit.

La forza di una donna: Anticipazioni del 13 ottobre 2025

Nella puntata de La forza di una donna di oggi - 13 ottobre 2025 - Ceyda è da poco diventata la nuova babysitter del piccolo Bora, e già si ritrova a dover fare i conti con un problema inatteso. Intanto, Enver ed Hatice ricevono un'inaspettata visita da parte di Sarp, il quale deve chiedere loro un favore. Sarp insiste affinché i due consegnino del denaro a Bahar. Enver, però, appare piuttosto contrariato... Qui la trama completa della puntata de La forza di una donna.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 13 ottobre 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 13 ottobre 2025 - Don Alonso e Cruz dovranno guardarsi le spalle da tutti, non solo da Leocadia. Sì, perché il marchese scoprirà che Don Lorenzo sta facendo di tutto per sabotare la loro famiglia. La scoperta lo farà infuriare e lo spingerà ad affrontare il Capitano, che però farà in modo di fermare la furia del nobile facendogli una proposta che farà calmare il padre di Manuel e che potrebbe essere vantaggiosa per tutti. Ma di cosa si tratterà? Intanto Leocadia spingerà Angela a lasciare la tenuta ma la ragazza ribadirà alla madre di non voler più seguire i suoi ordini... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

