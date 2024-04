Beautiful, Endless Love e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 18 aprile 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 18 aprile 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love e La Promessa, che andranno in onda oggi, 18 aprile 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della nuova Soap Turca che sostituisce Terra Amara, infine, alle 16.40 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 18 aprile 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 18 aprile 2024 - Deacon non può permettere che Sheila venga trovata. Lo Sharpe cercherà di spingere la Carter a fuggire da Los Angeles il prima possibile, per evitare il peggio. Dopo l’incontro inaspettato avuto con la rossa, Steffy e Finn hanno chiamato Baker e lo hanno invitato a raggiungerli a Il Giardino, per raccogliere la loro testimonianza e per cercare ulteriori prove che la malefica rossa sia ancora a piede libero. E mentre la polizia comincerà a setacciare in lungo e in largo il ristorante – telecamere di sorveglianza comprese – il padre di Hope si sbrigherà ad avvertire la sua malefica ma amata amica. Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 18 aprile 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 18 aprile 2024 - Banu ha un unico obiettivo: prendere il posto di Nihan nella vita dell'amato. La ragazza, infatti, non ha la minima intenzione di accontentarsi di essere per sempre rilegata al ruolo di amante, vuole di più; ed è proprio per questo motivo che quando ha scoperto di aspettare un figlio da Emir ne è rimasta entusiasta, certa che questa gravidanza sarebbe stata il mezzo per raggiungere il suo scopo. In realtà, l'imprenditore è arrivato persino a minacciarla per spingerla ad abortire. Furiosa, adesso che Banu incontra la rivale in amore, l'affronta a brutto muso; senza farsi troppi scrupoli, chiede a Nihan di farsi da parte una volta per tutte, lasciando finalmente Emir libero di rifarsi una vita, ovviamente con lei... Qui la trama completa di Endless Love.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 18 aprile 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 18 aprile 2024 - Jana non riuscirà più a sopportare di essere additata come un’approfittatrice da Cruz. La ragazza è stata accusata di prendersi cura di Jimena solo per un proprio tornaconto e la cosa le comincerà a dare molto fastidio. La cameriera chiederà a Manuel di intervenire e di fare in modo che questa situazione venga velocemente risolta. La marchesa deve sapere che è stato suo figlio a chiederle di occuparsi della marchesina e che lei ha accettato solo per fargli un favore. Intanto Don Gregorio cambierà idea e proporrà a Pia di lasciare la tenuta, cominciando una nuova vita, lontana da tutti. Qui la trama completa de La Promessa.

