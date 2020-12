Beautiful e Una Vita non andranno in onda 24 e 25 dicembre 2020

Anticipazioni TV

Beautiful e Una Vita si fermano il 24 e il 25 dicembre 2020 per le festività natalizie. Ecco quando torneranno le amate Soap di Canale5.

Cambio di programmazione per Beautiful e Una Vita. Le amate Soap di Canale5 cedono il passo al palinsesto ideato da Mediaset in occasione delle festività Natalizie. Le nuove Puntate andranno in onda con regolare programmazione a partire da sabato 26 dicembre 2020 e noi vi sveliamo i colpi di scena delle incredibili Trame.

Beautiful si ferma il 24 e 25 dicembre: cosa accadrà nelle nuove Puntate

Mediaset ha deciso di riservare ai telespettatori di Canale5 contenuti a tema natalizio, in grado di rallegrare i giorni di festa anche in un anno particolare come quello che stiamo vivendo. Per questo, Beautiful e Una Vita si fermeranno il 24 e 25 dicembre 2020. I fan delle amate Soap, che tengono con il fiato sospeso tantissimi spettatori, non devono temere. A partire da sabato 26 dicembre 2020, infatti, si torna alla normale programmazione con nuovi colpi di scena e Trame incredibili.

Abbiamo lasciato i protagonisti di Beautiful in un momento molto difficile. Katie e Flo sono ancora in sala operatoria e tutti sono con il fiato sospeso, sperando che l’intervento vada a buon termine. La famiglia Logan si prepara a lunghe ore d’attesa, rammaricandosi di non poter ringraziare il generoso donatore, del quale ignorano l’identità. Quando i dottori annunciano che l’intervento si è risolto in modo positivo e Flo deciderà di rivelare la verità: è lei la donatrice e ora vuole essere riammessa in famiglia. Nelle Anticipazioni della Soap scopriamo che Wyatt rimarrà folgorato dal gesto coraggioso di Flo e non potrà nascondere la sua ammirazione. Decisa a dividere l’uomo che ama da Sally, Flo rivelerà a Wyatt i suoi reali sentimenti.

Dopo lo stop a Natale, Una Vita torna su Canale5 con incredibili Anticipazioni

Problemi anche per i protagonisti di Una Vita. Emilio ha scoperto molte cose sul crudele ricattatore che per anni ha tenuto sotto scacco la sua famiglia e ora pretende di sposare sua madre. Ora, proprio grazie a queste informazioni infatti, il Pasamar cercherà di mandare a monte il matrimonio tra la madre e Ledesma e indurrà l'uomo a firmare un documento compromettente. Nelle nuove Puntate, Ledesma fugge da Acasia mentre Ramon decide di trasferirsi con Carmen in un altro appartamento. Sebbene l’intenzione dell’uomo sia quello di evitare tensioni con suo figlio, Lolita e Carmen non sembrano essere contente della novità.