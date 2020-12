Beautiful e Una Vita, cancellati gli appuntamenti del 31 dicembre 2020 e 1 gennaio 2021

Anticipazioni TV

Come già accaduto nei giorni 24 e 25 dicembre 2020, Beautiful e Una Vita non andranno in onda il giorno di Capodanno e il Primo dell'anno. Scopriamo da quali programmi verranno sostituiti e quando torneranno regolarmente su Canale5...

Come già accaduto in occasione del 24 e 25 dicembre 2020, le soap di Canale 5 ancora in palinsesto - Beautiful e Una Vita - verranno sospese nei giorni festivi del 31 dicembre 2020 e 1° gennaio 2021. Mentre Il Segreto e Daydreamer, le altre due serie Mediaset, sono in pausa ormai dall'inizio delle vacanze natalizie, le vicende della famosa Forrester Creation e del quartiere spagnolo di Acacias si sono fermate solo per Vigilia e Natale e ora replicheranno per Capodanno e Primo dell'anno, torneranno dunque regolarmente in onda a partire dal 2 gennaio 2020.

Beautiful e Una Vita sospese per Capodanno e Primo dell'anno: Ecco cosa andrà in onda su Canale 5 al posto delle due Soap

I palinsesti di Canale 5 del 31 dicembre 2020 e 1° gennaio 2021, propongono in sostituzione della Soap cancellate - nella fascia oraria pomeridiana a partire dalle 13.40 - due Film. Il giorno di capodanno avremo l'occasione di rivedere la pellicola tratta del best seller di Nicholas Sparks, Le Pagine della Nostra Vita, una struggente storia d'amore ambientata negli anni '30 con Ryan Gosling e Rachel McAdams. Mentre l'1 gennaio 2021, in Prima Tv su Canale 5, andrà in onda il biopic sul celebre allenatore di cavalli, Dermot Weld, che ha aiutato un fantino a vincere la Melbourne Cup del 2002: The Cup - In corsa per la vittoria

Beautiful e Una Vita: Dove eravamo rimasti...

Ecco le Trame della puntate di Beautiful e Una Vita in onda Oggi, 30 gennaio 2020:

Beautiful mercoledì 30 dicembre 2020: Wyatt , stupito dalla scoperta che Flo ha appena donato un rene a Katie , decide di incontrare la ragazza per capire quali siano le sue reali intenzioni. Intanto Thomas origlia una conversazione tra Shauna e Ridge : i due parlano della notte trascorsa insieme. Thomas sarà pronto ad usare queste informazioni per distruggere il matrimonio di Ridge e Brooke. Qui la trama completa di Beautiful

Beautiful e Una Vita: le Anticipazioni della Puntata del 2 gennaio 2020

Beautiful sabato 2 gennaio 2021: Steffy ha un duro scontro con Hope: non le permetterà di prendere decisioni al posto di Liam , ed inoltre non vuole che si occupi di Douglas .

ha un duro scontro con non le permetterà di prendere decisioni al posto di , ed inoltre non vuole che si occupi di . Una Vita sabato 2 gennaio 2021: Emilio sembra voler chiedere la mano di Cinta. Andrade riceve la telefonata di una donna in possesso di informazioni interessanti. Felipe non può aspettare che la polizia liberi Marcia e le altre ragazze dalle grinfie di Andrade, e gli offre qualsiasi cifra pur di sistemare la questione. Servante finge di essersi fatto male a un piede per evitare il volo in dirigibile, ma Cesareo escogita un piano per smascherare l'imbroglio.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.